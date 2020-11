Norge sjokkerte Østerrike, men på overtid glapp seieren

De færreste hadde trodd det var mulig, men dermed ble gleden også desto større da Norge tok ledelsen i Wien. Men til tross at det gikk mot seier, glapp seieren på overtid for det norske laget.

ØSTERRIKE - NORGE 1-1:

Det norske landslaget - stemplet nødlandslaget - ble levnet få sjanser før onsdagens møte med Østerrike i Nations League. På grunn av en positiv Covid-19-test i den opprinnelige norske troppen, måtte NFF sende en helt ny gjeng ned til Wien.

Laget betso i sto grad av utenlandsproffer som i utgangspunktet ikke var tatt ut til kampen, men som var tilgjengelig og villig til å stille på kort varsel.

Og det ble raskt klart at dette var en gjeng spillere som hadde ambisjoner om å vise seg fram. Allerede fra start virket det norske laget heltent og motivert.

Dæhlie: - Helt sykt

Norge skapte flere store sjanser i første omgang, uten å få uttelling, men etter 61 minutter sendte Krypros-proff Ghayas Zahid Norge i ledelsen fra kort hold.

På overtid kom imidlertid utligningen for Østerrike og dermed ble det ett poeng til hvert av lagene. Det betyr at Østerrike vinner Nations League-gruppen.

Norge hadde uansett ikke vunnet gruppen om det hadde endt 1-0 til Leif Gunnar Smeruds menn, siden Østerrike vant 2-1 på Ullevaal stadion tidligere i år og slik sett ville gått videre på bedre målforskjell i innbyrdes oppgjør med to bortemål.

Etter kampen så det ut til at tårene presset på da kaptein Mats Møller Dæhlie ble intervjuet av TV 2 etter kampslutt.

- En helt syk opplevelse, sa Belgia-proffen til kanalen.

- En super opplevelse. Det er kjipt at vi ikke vant, men jeg er utrolig stolt av gnisten og moralen i laget, sa kapteinen videre.

Intervjuet med 25-åringen så ut til å bevege mange. Fotballtrener Tom Nordlie var blant dem som merket seg intervjuet på Twitter:

Norge ut i hundre

Kampen var knapt i gang da Jørgen Strand Larsen fikk en god mulighet for Norge. Veton Berisha kom seg fri på kanten og fant spisskollegaen på motsatt side. Spissen avsluttet fra like utenfor 16-meteren, men keeper Pavao Pervan reddet.

Det norske laget åpnet kampen i hundre og det virket svært lovende de første minuttene. De norske spillerne presset østerrikerne høyt i banen og tvang fram noen feil innledningsvis, men etter hvert kom vertene mer med i kampen.

Til tross for at hjemmelaget styrte spillet mer utover i første omgang, så virket Norge farlig på overganger. Etter 24 minutter Ble kaptein Mats Møller Dæhli spilt opp av Berisha. Han tok med seg Jørgen Skjelvik, men forsvarsspilleren visste ikke helt hvor han skulle gjøre av ballen og slo den inn foran mål. Der ble ballen headet unna.

Ruben Gabrielsen så ut til å måtte gå ut med en skade etter å ha pådratt seg et par smeller i løpet av den første halvtimen, men nektet å gi seg og kom tilbake på matta.

Enorme sjanser

Østerrikes første store sjanse kom like etter. Marko Arnautovic fikk ballen ved hjørnet av 16-meteren, vendte raskt opp og sendte avgårde et skudd. Heldigvis for keeper Bråtveit kom skuddet ganske rett på ham og han fikk slått over til corner.

Norge fortsatte å produsere sjanser og i det 32. minutt fikk Strand Larsen en enorm en. Sondre Tronstad tredde spissen igjennom og han kom alene med keeper. Han var riktignok hardt presset av to motspillere da han skulle avslutte. Keeperen fikk en liten touch på avslutningen og ballen snek seg like utenfor stolpen.

Noen minutter senere var Skjelvik igjen med offensivt. Backen hadde tatt løpet opp og fikk ballen inne i 16-meteren. Fra spiss vinkel feide han ballen mot mål og keeper Pervan fikk slått unna. Returen var farlig, men marginene var ikke på Norges side.

Rett før pause var gjestene igjen frampå med en farlighet. Møller Dæhli spilte glimrende fram til Berisha på kanten og spissen tok med seg ballen inn i feltet, men klarte ikke helt å bestemme seg for hva han skulle gjøre og sjansen ble spolert.

Etter 45 minutter med fotball i Østerrike sto det fortsatt 0-0 mellom lagene, men det var smått sensasjonelt nok det norske laget som hadde vært nærmest scoring.

Zahid fikset ledelse

I andre omgang gikk vertene rett i strupen på Norge og fikk en brukbar mulighet allerede etter noen sekunder da Marcel Sabitzer fikk ballen fra David Alaba. Førstnevnte forsøkte seg fra rundt 20 meter, men avsluttet rett på Bråtveit.

Så var det Arnautovic sin tur. Spissen ble spilt opp i feltet etter fikst spill av hjemmelaget. Arnautovic dro seg fri og smelt til. Knallhardt og høyt over mål.

Norge var fortsatt også med. I det 53. minutt ble Møller Dæhli sendt igjennom av Strand Larsen. Han stormet inn i feltet og kom igjennom med keeper. Avslutningen gikk imidlertid like til side for mål. TV-reprisen viste at nordmannen fikk en dytt i ryggen av Martin Hinteregger før han avsluttet og hadde han gått i bakken, kunne dommeren fort ha vært nødt til å peke mot krittmerket.

I stedet for å henge seg opp i situasjonen som kunne ha gitt straffe, fortsatte Norge og skape sjanser. Etter 61 minutter skulle det endelig lykkes for Smeruds menn.

Et langt kast fra Skjelvik ble stusset videre av Strand Larsen. Berisha tom med seg ballen til dødlinjen, før han så opp og fant Ghayas Zahid. Den tidligere Vålerenga-spilleren hadde få problemer med å sende nordmennene i føringen.

I andre enden av banen viste keeper Bråtveit matchvinneregenskaper. ALaba slo inn foran mål i det 71. minutt og der fikk Adrian Grbic på ballen, men den norske burvokteren vartet opp med en kjemperedning da han slo kula unna.

Østerrike jaktet en scoring mot slutten, og langt inn i overtiden kom den. Adrian Grbic sørget for at det ble ett poeng til begge lag.

