Norge skuffet i heldig seier mot Færøyene

Norge tok en oppskriftsmessig seier i mandagens landskamp, men spilte en kamp kun en mor kan elske. Bjørn Maars Johnsen reddet Norge med sine to scoringer.

FÆRØYENE - NORGE 2-0:

TÓRSHAVN (Nettavisen): Norge tok som ventet sin første seier i EM-kvaliken da Færøyene ble beseiret mandag kveld.

Maars Johnsen scoret begge målene i Norges 2-0-seier.

Men pen, det var seieren ikke.

Norge skuffet stort spillemessig, slapp til flere store sjanser og reiser fra Tórshavn med tre heldige poeng. Det medgir også matchvinner Johnsen.

- Ja, vi vet det. Da det fortsatt sto 1-0, så kunne de scoret to-tre mål, de andre. Men vi kan ikke tenke på det nå, vi må bare se videre og vite at vi har tatt tre poeng. Nå er det viktig at vi tar de neste tre poengene mot Malta. Det er viktig for oss, sa han til TV 2.

Fornøyd målscorer



Målscoreren var svært fornøyd med å få sjansen fra start i mandagens kamp.

- Jeg er glad for å være i elleveren, og måtte bare ta sjansen. Jeg er så høy, så jeg må jo være god på hodet. Jeg er glad for to mål på hodet, sa Johnsen videre.

Trepoengeren gjør at Norge nå står med fem poeng etter de fire første kampene, men håpet om direkte EM-billett gjennom kvaliken henger uansett i en tynn tråd.

Lars Lagerbäcks menn har som kjent rotet bort to 2-0-ledelser på hjemmebane mot henholdsvis Sverige og Romania før mandagens kamp, noe som gjør veien til EM ekstra lang og kronglete.

Dermed smaker neppe de tre poengene i Tórshavn mandag kveld like godt som de kunne ha gjort.

Færøyene, som før kampen var ranket på 102.-plass på FIFA-rankingen, er et lag man skal slå 99 av 100 ganger om man skal ha noe å gjøre i et mesterskap uansett.

TRENERTEAMET: Frode Grodås, Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen fikk se Norge skuffe spillemessig mot antatt langt svakere motstand. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Mandagens kamp åpnet med et norsk overtak, som ventet, men det tok lang tid mellom hver gang det ble farlig foran motstanderens mål. Mye på grunn av mye spill på tvers og bakover i banen uten noe som helst risiko, og da var det enkelt for Færøyene å forsvare seg.

Bjørn Maars Johnsen og Tarik Elyounoussi skapte imidlertid hver sin store sjanse til å sende Norge i ledelsen de første 20 minuttene, men vertene kom mer og mer med i kampen utover i omgangen.

Norge virket da å legge om taktikken midtveis i første omgang, analyserte Jesper Mathisen på TV 2.

- Vi begynte med å ville spille ut Færøyene, men så reiser Perry seg etter halvspilt omgang og sier lemp litt mer ball på Bjørn Maars. Det er det de holder på med nå. De har blitt mer direkte, spiller med mindre risiko og skal nok fortsette med det også, sa Mathisen.

Etter 22 minutter ble det svært farlig da Tarik Elyounoussi mistet ballen på egen banehalvdel og Færøyene slo innlegg. Headingen fra kloss hold ble imidlertid reddet fint av André Hansen.

Minuttet senere skapte vertene nok en stor sjanse da Haitam Aleesami solgte seg totalt og lot en Færøyene-spiller slå et innlegg. I boksen steg 36-åringen Atli Gregersen til værs og headet rett utenfor.

VANT: Bjørn Maars Johnsen, Omar Elabdellouie, Ole Selnæs og Martin Ødegaard jubler etter norsk scoring under EM-kvalifiseringskampen mellom Færøyene og Norge i Tórshavn. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Pill råttent

Norge virket rystet, og hjemmelaget fikk mer og mer selvtillit utover i omgangen. Ti minutter før pause kunne imidlertid Bjørn Maars Johnsen sendt Norge i ledelsen da Martin Ødegaard fant ham med et fint innlegg, men forsøket gikk utenfor. Dermed sto det 0-0 da lagene gikk til pause.

- Spillet har vært pill råttent, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter om den første omgangen.

Han fikk støtte i TV 2s studio av tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen. Fotballprofilen lot seg skuffe av Norges førsteomgang.

- Dette er meget skuffende. Da snakker vi både offensivt og defensivt, sa Drillo.

Særlig forsvarsspillet fikk ham til å riste på hodet.

- Det er nesten uforståelig at vi slipper til å så mye. Mye på grunn av at vi mister ballen i situasjoner der det ikke er lov å miste den, sa han.

Drillos analyse etter 90 minutter var ikke spesielt bedre, selv om det endte med norsk seier.

- Vi var heldige som ikke slapp inn 1-1. Det var langt unna pari og en av de dårligste landskampene vi har spilt, sa den tidligere landslagssjefen.

Maars-scoring

Andre omgang startet imidlertid langt bedre for Lagerbäcks utvalgte. I det 48. minutt slo Ole Selnæs en glimrende ball inn i boksen, der Maars Johnsen steg frem og sendte Norge i ledelsen med en kontant heading.

I det 57. minutt kom vertene nær utligning. Klæmint Olsen lurte seg fri fra Håvard Nordtveit og fikk servert et glimrende innlegg. Heldigvis for Norge gikk headingen rett utenfor fra fem meter.

Rett etterpå burde Norge økt ledelsen da Ødegaard fant innbytter Ola Kamara med et flott innlegg, men headingen gikk over mål fra kloss hold.

Et kvarter før slutt ble det livsfarlig foran det norske målet. HamKam-spiller Odmar Færø utnyttet en sovende norsk soneforsvar, kvittet seg med Selnæs i boksen og løp seg helt fri på en corner. Headingen gikk i stolpen, før Norge til slutt fikk klarert i siste liten.

Maars-dobbel

Syv minutter før slutt drepte Norge spenningen i kampen. Omar Elabdellaoui, som i løpet av de to siste landskampene har sløst bort et dusin fine muligheter høyt i banen med dårlige avleveringer, traff endelig bra med et innlegg.

Foran mål ventet Maars, som headet rett på keeper, men Teitur Gestsson klønet ballen under beina og i mål. Dermed sto det 2-0.

Det ble også sluttresultatet.

Nå er det tre måneder til EM-kvaliken fortsetter for de norske herrene. Da venter Malta på hjemmebane 5. september, før det blir tur til Stockholm for å møte Sverige tre dager senere.

Slik startet Norge mot Færøyene:

André Hansen, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami - Martin Ødegaard, Sander Berge, Ole Selnæs, Markus Henriksen - Tarik Elyounoussi, Bjørn Maars Johnsen.