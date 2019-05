Norge slått ut av U20-VM

Fikk ikke hjelp fra de andre gruppene.

Det norske U20-landslaget er slått ut av VM i Polen etter gruppespillet. Pål Arne Johansens menn måtte ha hjelp fra de andre gruppene for å kunne booke billetten videre i sluttspillet.

Norge kunne ha gått videre som en av de fire beste til å ende på tredjeplass i de seks gruppene. Norges vanvittige 12-0-seier mot Honduras gjorde at det eksisterte en teoretisk mulighet for videre spill i mesterskapet.

Dersom nordmennene skulle gå videre var de avhengige av at Saudi-Arabia stjal med seg minst ett poeng fra Panama i gruppe E, samtidig som Argentina slo Sør-Korea i gruppe F.

Avansement hadde også vært sikret dersom Sør-Afrika maktet å slå Portugal, da både de og portugiserne har betraktelig dårligere målforskjell etter de første tre kampene av mesterskapet.

Ingen hjelp

Allerede i kampen mellom Saudi Arabia og Panama gikk det galt for de norske guttene.

Saudi-araberne tapte nemlig 1-2, hvilket betyr at Panama hopper opp på fire poeng. De spilte uavgjort mot Mali, tapte for Frankrike og har slått Saudi Arabia så langt i U20-VM.

Axel McKenzie sendte Panama i føringen, før Firas Al-Birakan utlignet tidlig i den andre omgangen for saudi-araberne. Diego Valanta var kjappest på en retur drøyte kvarteret før slutt og sikret seieren for Panama.

Dermed har fire lag hoppet opp på fire poeng i gruppespillet. Det er ett poeng mer enn de norske gutta, som til tross for 12-0-seieren mot Honduras er ute av mesterskapet etter gruppespillet.

Norge tapte som kjent sine to første kamper mot Uruguay og New Zealand i sine to første kamper i gruppe C. Uruguay vant alle sine kamper, mens New Zealand endte på to seire og ett tap i mesterskapet.

Det norske landslaget har spilt U20-mesterskap to ganger tidligere. Hverken i 1989 eller 1993 maktet nordmennene å ta seg videre etter gruppespillet av mesterskapet.





Haaland-showet

Det ble uansett et mesterskap med et par høydepunkter for de norske herrene. Det nevnte seieren mot Honduras blir stående som FIFA-rekord som den største seieren i en enkeltkamp i et U20-VM.

Til Nettavisen uttalte TV 2-ekspert Jesper Mathisen at han mistenkte at det fort kunne være snakk om kampfiksing, grunnet det horrible forsvarsspillet fra Honduras.

Det stoppet uansett ikke Erling Braut Haaland fra å smadre rekorden for flest scoringer i en og samme kamp i et U20-VM. Red Bull Salzburg-spilleren hamret inn hele ni mål mot Honduras.

Dermed overgikk han Adaíltons rekord fra 1997-VM, da han scoret seks mål i samme kamp mot Sør-Korea. Haalands ni mål i samme kamp gjør også at han går inn som en av de mestscorende i et og samme U20-VM.

Med sine ni scoringer er det kun nevnte Adaílton og Javier Saviola fra Argentina som har scoret flere mål i samme mesterskapet. Brasilianske Adaílton endte på ti mål totalt i 1997, mens Saviola scoret elleve mål i U20-VM i 2001.