Norge slet seg til seier mot Nord-Irland i Nations League

Det norske laget spilte ingen fantastisk kamp, men et selvmål fra Stuart Dallas gjør at Lars Lagerbäcks menn fortsatt er á poeng med gruppeleder Østerrike.

NORGE - NORD-IRLAND 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): For mens temperaturen snek seg mot null på Ullevaal-matta onsdag, varmet ikke det norske spillet alt for mye.

Og der både Haaland og Sørloth kom til utallige sjanser i oppgjøret i Belfast, hadde Nord-Irland en helt annen inngang til kampen på Ullevaal.

Gjestene la seg tidlig lavt, og det ble raskt klart at det for Norge stort sett handlet om å låse opp Nord-Irlands forsvar, men den eneste som til slutt fant nøkkelen var Stuart Dallas.

Backen var uheldig da han satte ballen i eget nett etter en norsk corner etter pause, og verken han eller hans lagkamerater var i nærheten av å true den norske ledelsen i sluttminuttene.

Resultatet betyr at Norge i likhet med Østerrike nå har ni poeng etter fire kamper i Nations League.

Martin Ødegaard spilte sin 25. landskamp for Norge onsdag og får dermed gullklokka i en alder av 21 år. Real Madrid-profilen var langt ifra fornøyd med lagets innsats.

- Vi vinner og det var det viktigste, men det var langt fra godt nok synes jeg, sier Ødegaard til TV 2.

Martin Ødegaard var ikke fornøyd etter seieren. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

- Vi er altfor passive og lar dem være med i kampen. Vi klarer ikke å skape det store. Det er en svak kamp synes jeg, fortsetter han.

Landslaggsjef Lars Lagerbäck erkjenner at laget har litt å gå på i det offensive spillet - spesielt mot lag som blir liggende så lavt og kompakte som det Nord-Irland ble på Ullevaal.

- Vi ble litt for omstendelige i angrepsspillet, sier Lagerbäck til Nettavisen.

- Vi hadde stort ballinnhav, men det hjelper ikke. Det er ikke sånn man scorer mål. Vi må lære oss å møte et sånt forsvarsspill og spille mer direkte. Men det viktigste var de tre poengene vi tok, sier landslagssjefen.

Han får støtte av kaptein Omar Elabdellaoui.

- Vi har mye ball, men skaper ikke de største sjansene. Det går litt tregt til tider, men vi vinner kampen og det er det viktigste, sier Elabdellaoui.

Tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen var heller ikke nevneverdig imponert over Norge sitt spill. Spesielt førsteomgangen synes han var svak.

- Vi gjør en dårlig, veldig dårlig førsteomgang. Så blir det heldigvis litt bedre i andre omgang. I første omgang gikk vi i fella med for mange pasninger. Vi sluttet med forsøk på tøffe gjennombrudd som vi startet kampen med og holdt på å få en tidlig scoring på. Det sluttet vi med etterhvert dessverre, så ble det bare dårligere og dårligere, sier Drillo i studio hos TV 2.

- Andre omgang er i hvert fall i nærheten av godkjent mot en vanskelig motstander sånn som det ble, fortsatte han.

Egil «Drillo» Olsen var ikke nevneverdig imponert over Norge sin prestasjon. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Stor Haaland-mulighet

I en stadig kaldere Oslo-luft tok Norge kommando tidlig i kampen, og allerede etter to minutter viste Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland seg fram.

Kombinasjonene mellom de to ble alt for mye for Romania å håndtere på søndag, og allerede etter et par minutter hadde Ødegaard tatt på seg hovmester-forkleet igjen.

Real Madrid-profilen fant plass i mellomrommet, før han vippet ballen elegant over Nord-Irlands forsvar.

I andre enden ventet Haaland, og jærbuen fikk til en god avslutning fra kloss hold.

Ballen gikk via gjestenes keeper Trevor Carson, før den rullet mot streken. Der dukket imidlertid Jonny Evans opp, som kom til unnsetning og fikk avverget i siste sekund.

Det nordirske laget la seg tidlig lavt i 5-3-2, noe som ga mye rom til Ødegaard ute til høyre. Unggutten, som allerede onsdag sikret seg gullklokken etter 25 kamper på seniorlandslaget, fikk være mye på ball, men klønet det fullstendig til etter 19 minutter.

En misforståelse mellom han og midtstopper Stefan Strandberg gjorde at gjestene kunne storme mot det norske målet, men André Hansen, som kom inn i målet for Rune Jarstein, reddet avslutningen fra Josh Magennis på glitrende vis.

- Sånn her kan man ikke gjøre. Vi kan ikke drive og kåle sånn, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen i pausen.

Lars Lagerbäck valgte å gi Joshua King sjansen på topp fra start onsdag, men både han og resten av det norske laget slet med å få det til å stemme utover i den første omgangen.

Nord-irene fikk kampen mer og mer inn i sitt spor, men på overtid i den første omgangen burde Norge tatt ledelsen ved Braut Haaland.

Borussia Dortmund-spissen snek seg fri på bakre stolpe og fikk servert et perfekt innlegg fra Birger Meling, men headingen fra 20-åringen gikk rett på Carson.

Dallas-selvmål

Den andre omgangen startet som den første avsluttet; med en stor norsk mulighet, regissert av Martin Ødegaard.

Den norske juvelen trakk seg inn fra høyre, før han fant venstrefoten til King.

28-åringen dro seg lekkert fri ute til venstre før han gikk på avslutning, men Carson avverget scoring med en nydelig énhåndsredning.

Deretter fortsatte det norske laget å stange mot Nord-Irland.

Med Lagerbäck vandrende hvileløst på sidelinjen, slet vertene med å trenge gjennom et stadig dypere nordirsk forsvar, og da timen var passert tok landslagssjefen grep.

King og Mathias Normann ble ofret til fordel for Fredrik Midtsjø og Alexander Sørloth, og til slutt kom scoringen.

Et hjørnespark fra Ødegaard fant en av hårlokkene til Stefan Strandberg, før ballen traff Stuart Dallas.

Leeds-backen var både klønete og uheldig da han i ryggen på Sørloth endte med å utmanøvrere egen keeper og sette ballen i eget nett.

Nord-Irland forsøkte å heve laget i jakten på en utligning, men var aldri i nærheten av å overliste André Hansen.

Det betyr at Norge nå er oppe på ni poeng i gruppe B1, det samme som gruppeleder Østerrike.