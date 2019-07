Norge slo tilbake med storseier i J19-EM

Håpet lever for Norge etter 4-0-seier over vertsnasjon Skottland i J19-EM i fotball fredag. Alle målene kom før pause.

Etter å ha blitt filleristet 0-5 av Nederland i åpningskampen, trengte Norge seier mot vertsnasjonen. Spesielt etter at Frankrike hadde slått nettopp Nederland tidligere på dagen.

Og de norske damene innfridde. De feide vertsnasjonen av banen og vant 4-0 etter scoringer av Emilie Bragstad, Anna Langås Jøsendal, Jenny Røsholm Olsen og Rikke Bogetveit Nygaard.

– Det er alltid gøy å vinne kamper som dette og vise at vi faktisk kan. Jeg tror mange hadde avskrevet oss etter forrige kamp. Dette var godt for oss inn mot neste kamp, sier Olsen til fotball.no.

Til Nettavisen forteller Anna Langås Jøsendal at laget rett og slett jobbet mye bedre sammen mot Skottland:

- Det var mye bedre i dag enn sist kamp. Vi var veldig gira og mye positiv energi før kampen. Vi trykket til i hver dag, det var mye bedre i dag, sier Langås Jøsendal, som ikke helt klarer å sette fingeren på hva som gikk galt mot Nederland.

- Det er vanskelig å si, men vi jobbet ikke som et lag. Ingenting stemte. Vi fikk ikke til vårt spill og vi manglet energien som vi hadde i dag.

Jøsendal vartet opp med kampens scoring, som også fikk NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith til å spekulere i hvorvidt Avaldsnes-jenta hadde stått for J19-EMs vakreste mål.

Selv forklarer hun scoringen slik:

- Jeg kjente at «shit, den her traff jeg bra». Jeg kjente at jeg traff perfekt. Da den bua over keeper ble jeg så glad at jeg ikke helt vet hvordan det så ut, forklarer 18-åringen.

- Det er veldig lenge siden sist! Det var noen år siden sist gang jeg fikk et slik treff.

Hun er tydelig på at hun tror de kan slå Frankrike, selv om det ligger til rette med at de må vinne med fire mål for å sikre avansement:

- Vi kan vinne mot alle lag hvis vi har vår i dag og har den energien. Om vi fortsetter slik og med det vi gjorde idag kan vi slå Frankrike. Det blir vrient å slå dem med fire mål, sier Langås Jøsendal.

- Nøkkelen er å jobbe på. Vi kan jobbe på, ha troa på oss selv og få marginene på vår side. Vi må bare jobbe på både på og utenfor banen.

Må trolig vinne

Dermed lever håpet om avansement for laget som før mesterskapet uttalte at målet er å nå finalen. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp, og der er trolig kun seier godt nok. Mest sannsynlig må Norge slå det franske laget med fire mål.

Skulle Skottland på overraskende vis slå Nederland, vil ett poeng være nok for Norge.

Norge styrte fullstendig fra start fredag. Det kunne stått både 1-0 og 2-0 i løpet av de første fem minuttene, men det skulle ta 20 minutter før de norske jentene gikk opp i føringen. Olsen skjøt i stolpen, men på returen ventet Bragstad og satte inn 1-0.

Målscoreren spiller til daglig i Trondheims Ørn og er datter av tidligere fotballproff Bjørn Otto Bragstad.

Perlescoring

Fire minutter senere sto det 2-0. Jøsendal ladet slegga fra 16 meter og hamret ballen i krysset. En nydelig scoring.

Olsen og Nygaard sørget for at det sto 4-0 til pause med hver sin scoring på overtid i den første omgangen.

Den andre omgangen ble langt roligere. Kampen var avgjort og Norge hadde full kontroll.

Mandag spiller laget sin siste kamp i gruppespillet. Da må de nok opp enda flere hakk når Frankrike står på motsatt banehalvdel.

