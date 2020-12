Norge står over Tour de Ski

For første gang kommer konkurransen til å gå uten nordmenn på startstreken.

Norges Skiforbund kommer ikke til å sende utøvere til vinterens Tour de Ski.

Smittesituasjonen er bakgrunnen for avgjørelsen, melder forbundet i en pressemelding tirsdag kveld.

Avgjørelsen ble tatt etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekreftet at touren kommer til å gå som planlagt denne vinteren.

Det innebærer konkurranser fra 1. til 10. januar i sveitsiske Val Müstair og i italienske Toblach og Val di Fiemme.

Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund langrenn mener risikoen knyttet til reisingen er for stor for utøverne.

- Reise mellom land i Europa under en pandemi medfører fortsatt en uakseptabel høy risiko for smitte.

Norge etterlyste endringer



Norges Skiforbund varslet allerede i starten av desember at de ikke planla å delta i Tour de Ski som følge av smittesituasjonen i Europa og rennprogrammet.

Det er også årsaken til Norge ikke stiller med noen deltakere i de kommende verdenscuprennene i Dresden og Davos før jul.

Langrennssjef Espen Bjervig håpet i det lengste at FIS ville endre på rennprogrammet i vinterens Tour de Ski for å minske risikoen for smitte, men tirsdag kom bekreftelsen om at konkurransen vil gå som planlagt.

- Vi ser frem til å gjennomføre som planlagt, sier renndirektør Pierre Mignerey i en pressemelding.

Bjervig er tydelig på at helsen til utøverne og støtteapparatet er det viktigste for dem.

- Risikoen det innebærer å utsette en tropp for Covid-19 veier tyngst i avgjørelsen om å ikke delta i Tour de Ski. Hovedmålet for langrenn denne sesongen er VM i Oberstdorf, fortsetter langrennssjefen som er opptatt av å være best mulig forberedt til mesterskapet med friske utøvere og støtteapparat, sier Bjervig.

VM det store målet

Tour de Ski er ett av de store høydepunktene for langrennseliten, men for første gang siden konkurransen startet i 2006/2007, så vil det ikke bli noen nordmenn å se til start denne vinteren.

Blant dem som ikke blir å se er Therese Johaug som vant forrige utgave av touren. På kvinnesiden har Norge vunnet Tour de Ski de siste syv årene.

På herresiden var det Aleksandr Bolsjunov som vant forrige sesong, mens Johannes Høsflot Klæbo vant året før.

Nå kan imidlertid russerne vente seg langt lettere konkurranse denne vinteren uten nordmenn til start.

Det er også svært usikkert om Finland og Sverige kommer til å stille. De to nasjonene har i likhet med Norge valgt å droppe verdenscuprennene før jul som følge av smitterisikoen.

Med Tour de Ski ute av bilde for det norske laget, er det nå fullt fokus mot det kommende verdensmesterskapet i Oberstdorf i februar.

