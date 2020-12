Norge-stjerne melder forfall til håndball-VM: – Hånden er ikke som den skal være

Håndballherrenes viktige høyreback Magnus Abelvik Rød blir ikke med landslaget til verdensmesterskapet Egypt i januar. Eivind Tangen går inn i troppen.

Rød var blant de 21 spillerne som ble tatt ut i Christian Berges VM-tropp forrige uke, men 23-åringen blir ikke klar i tide til å spille i mesterskapet.

Eivind Tangen som spiller i danske Skjern erstatter Rød i troppen.

– Jeg har slitt med en håndleddsskade store deler av høsten. Hånden er ikke som den skal være, forklarer Rød til handball.no.

Høyrebacken var toneangivende da Norge briljerte i EM i Sverige i januar 2020, men den skadeforfulgte spilleren til Flensburg-Handewitt pådro seg et brudd i foten og gikk glipp av EM-sluttspillet der Norge til slutt vant bronse.

Denne gangen er det en håndskade som kommer i veien for Rød. Skaden oppsto i en av de første kampene i mesterligaen høsten 2020.

– Jeg har hatt et håp om at hånden skulle lege seg skikkelig. Men jeg innser nå at jeg må ta den tøffe beslutningen. Den beslutningen er at jeg må melde forfall til VM i januar. Risikoen for forverring ville vært for stor, sier Rød.

Håndball-VM i Egypt starter 14. januar 2021.

