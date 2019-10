Norge studerte Belgias superstjerner før storseieren mot San Marino

Norge gjorde kort prosess med San Marino. Nå venter langt tøffere motstand for de norske stortalentene.

Tirsdag møtes Norge og Tsjekkia i det som er en god, gammeldags gruppefinale i gruppespillet i EM-kvalifiseringen for G18-landslag.

Etter å ha hatt god kontroll i de to første kampene, venter landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen tøffere motstand når det nå er tsjekkerne som står på motsatt banehalvdel.

- Vi møter et godt lag. Jeg tror Tsjekkia har hatt én sjanse mer og scoret ett mål mer mot de to samme motstanderne som oss. Det er et godt angrepslag som har produsert mange sjanser og scoret bra med mål, så det blir en ren finale mot et godt lag. Vi har skumle planer om å slå hardt fra oss i den kampen, sier «Paco» til Nettavisen.

Både Norge og Tsjekkia har allerede sikret seg en plass i eliterunden i EM-kvalifiseringen etter å ha gjort kort prosess med Aserbajdsjan og San Marino.

Studerte superstjernene

Spesielt kampen mot San Marino ble en målfest for både Tsjekkia og Norge. Tsjekkerne vant 6-0, mens Norge fulgte opp med en overbevisende 8-1-seier.

Selv om sluttresultatet ble heftig, gikk ikke ting helt på skinner for nordmennene innledningsvis. For etter å ha stanget mot San Marinos forsvar og keeper i en halvtimes tid, med flere svidde målsjanser, var det faktisk San Marino som scoret kampens første mål.

Selv om scoringen kom som et lite sjokk, fortsatte Norge jobben med å bryte gjennom San Marino-forsvaret, og fikk svart med hele åtte mål. «Paco» forklarer at dette ikke kom uventet på det norske laget, og at de hadde tatt et spesielt grep i forkant for å forberede seg på et slikt kampbilde.

STUDERTE BELGIA Pål Arne «Paco» Johansen og G18-landslaget studerte Belgias kamp mot San Marino før de selv skulle møte San Marinos G18-landslag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

- Det var sånt som kan skje. Belgia vant jo 9-0 mot San Marino med sitt A-landslag, men de brukte også en halvtime før de scoret. Vi brukte faktisk det litt inn mot kampen. Vi beholdt roen og scoret to før pause, og seks etter. De sprang, dekket rom og forsvarte seg godt. Samtidig hadde vi fem store sjanser før de scoret på sin ene. Sånn er det noen ganger, men jeg synes vi løste det bra, sier ha

- Dere brukte Belgia-kampen som forberedelser inn mot deres egen kamp?



- Vi prøver jo å lære av de beste, og Belgia er jo rangert som nummer én på Fifa-rankingen. Belgia er inspirerende for oss nordmenn, for de er ingen stor nasjon, men et litt mindre land som gjennom godt fagarbeid i klubber og forbund har tatt steget helt opp og vært nummer én i en stund, sier han og fortsetter:

- Nå passet det jo bra at de kvalifiserte seg til EM gjennom å slå San Marino to dager før vi skulle spille. De vant stort, men det tok lang tid før de fikk sitt første mål, både i første og andre omgang. Vi snakket litt om den type kamper. Det kan bli mål med én gang, men som sagt så brant vi fem sjanser før vi scoret på den sjette. Hvis man fortsetter å male på, så blir sjansene større, flere, og kommer tettere. Da må det nesten bare bli mål til slutt.

LIVE 15.00: Se Tsjekkia G18 - Norge G18 (+)

STORSEIER: Belgia og Eden Hazard slet med å få satt sin første scoring mot San Marino, men vant til slutt hele 9-0. Foto: Francois Lenoir (Reuters)

Bruker hele troppen

I de to første kampene har samtlige 20 spillere i den norske troppen fått starte en kamp.

- Det gir jo en landslagstrener hyggelige utfordringer foran den siste kampen, for det er mange som har vært gode og meldt seg på, sier G18-sjefen.

I tillegg til at samtlige spillere i troppen har fått prøve seg fra start, ble også San Marino-kampen spesiell fordi Norges åtte mål kom fra åtte forskjellige målscorer.

- Jeg tror det er et uttrykk for at dette er et lag med stor L. At alle har startet en kamp viser at dette er en gruppe og et lag med jevnt over høy kvalitet på mange spillere. Det er stor konkurranse om plassene, og mange som kan score mål. Det var derfor gledelig, men ikke så overraskende. Vi spilte et spill som gjorde at mange kom i scoringsposisjon. Det er ikke så vanlig at halvparten av de som var på banen scoret, men det var gøy, sier han.

Klare for eliterunden



«Paco» beskriver spillertroppen som svært lærevillig, og taktisk fleksible spillere, noe som gjør det enklere å tilpasse spillestilen til motstanderne. Det er noe vi også vil kunne få se i kampen mot Tsjekkia, skal vi tro Norge-sjefen.

- Vi har mulighet til å spille et ganske avansert spill. Vi spilte på én måte mot Aserbajdsjan og en annen måte mot San Marino, og vi kommer nok til å spille på en tredje måte mot Tsjekkia. De er taktisk fleksible og interesserte i spillet. De tar ting veldig fort, sier «Paco».

Norge er som nevnt allerede sikret en plass i eliterunden. Hvilke motstandere som vil vente der, blir først klart under trekningen 3. desember.

Også i eliterunden er det fire lag i hver gruppe, men der vil det kun være gruppevinnerne som tar seg videre til G18-EM i Nord-Irland sommeren 2020.

Kampen spilles på tsjekkisk jord, og har kampstart tirsdag klokka 15.00. Kampen sendes direkte på Direktesport.no, og kan sees her.