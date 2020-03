Norge suverene vinnere i Raw Airs laghoppkonkurranse

Det norske laget var suverene i Holmenkollen på lørdag.

Norge var suverene i Raw Air i Holmenkollen på lørdag.

Knallhopp fra samtlige norske hoppere sørget for en komfortabel seier foran Tyskland og Slovenia.

Norge er dermed tilbake på toppen, og vant med suverene 36,5 poeng foran Tyskland på 2. plass.

- Dette betyr ganske mye. Vi var enige som lag at vi skulle vinne i vår egen bakke, og da måtte vi trøkke til. Da blir det ekstra deilig at det skjer som i dag, forklarte Tande til NRK etter at samtlige hopp var unnagjort.

- Fantastisk deilig

Constantin Schmid ledet Raw Air-konkurransen etter kvalifiseringen på fredag, med Robert Johansson som den beste norske på fjerdeplass.

I lørdagens lagkonkurranse stilte Norge med Johann Andre Forfang, Robert Johansson, Daniel-Andrè Tande og Marius Lindvik.

Etter første hopp lå Norge på en tredjeplass, etter Forfangs hopp på 128,5 meter. Det var en tett start, og det var bare 1,2 poeng som skilte Tyskland på 1. plass og Norge på fjerde etter første hopp.

- Veldig spennende. Jeg synes jeg gjør ting greit, skulle gjerne hatt noen flere meter, men en grei start, var Forfangs oppsummering av sitt hopp.

Robert Johansson fikk langt vanskeligere forhold da han skulle ut, men leverte fortsatt knallsterkt og landet på 121,5 meter - noe som sendte Norge i ledelsen like foran Slovenia.

STOR IDRETT: Robert Johansson og Norge dominerte i Holmenkollen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Heldigvis for Norge var det heller ingen av de andre favoritttene som fikk det til å klaffe i førsteomgang.

Daniel Andrè-Tande fikk gode forhold da han hoppet, og landet på imponerende 131,5 meter - noe som sendte Norge 14,7 poeng foran Slovenia.

- Du ser hvor mye dette betyr! Han har kanskje vært litt usikker på formen, sa NRKs Christian Nilssen.

Hovedpersonen selv var også selvfølgelig fornøyd med egen innsats.

- Det er fantastisk deilig. Nå sitter det mye bedre enn i prøveomgangen, og da flyr jeg godt, sa Tande til NRK.

Også Marius Lindvik leverte til mer enn godkjent, med sitt hopp på 126 meter med vanskeligere forhold enn sin forgjenger.

Imponerte i andreomgang

Forfang var første nordmann ut i andreomgang, og han holdt ikke igjen. Forfang smalt til med et hopp på 131,5 meter, som igjen økte Norges ledelse ytterligere. Når da hverken Tyskland eller Østerrike klarte å matche Forfangs lengde ble det en klar ledelse for Norge.

- Jeg fortsetter å gjøre tingene jeg skal, og jeg lykkes bra i dag. Nervene var helt ok, jeg bare storkoste meg. Det eneste som kunne gjort det bedre hadde vært et publikum, sa Forfang til NRK.

Daniel-Andrè Tande landet noe ustøtt, men med hele 133 meter sendte han Norge ett steg nærmere seieren.

Daniel Lindvik trengte bare 111 meter på det siste hoppet for å sikre seieren for Norge, og det hadde han ingen verdens problemer med.

Dermed tok Norge en velfortjent seier i Holmenkollen, den første seieren i årets utgave av Raw Air.