Norge-talentet Alexander Blonz ble forberedt på det verste: - Vet ikke hvordan jeg hadde taklet det

EM-kvalifiseringstroppen består ikke av verdens beste unge venstrekant. Til tross for skadeavbrekk sikter Alexander Blonz (20) mot VM i januar.

Alexander Blonz slo for alvor igjennom i 2019, da han ble tatt ut til VM foran flere rutinerte og erfarne spillere på sin posisjon. Siden da har den venstre kantspilleren imponert Champions League spillende Elverum Håndball, og blitt et av lagets største profiler.

Da Blonz fikk en stygg vridning i kneet bortekampen mot Portugisiske Porto 17. september, så han i et lite øyeblikk mørkt på resten av sesongen i klubb, og samlinger og mesterskap med landslaget.

- Det gikk mange tanker gjennom hodet da det skjedde, jeg vet ikke hvordan jeg ville taklet det hvis det var en langvarig skade, sier Blonz til Nettavisen.

Det som flere var redde for var et avrevet korsbånd, viste seg å være en langt mindre alvorlig skade. Bildene viste at kneskålen hadde vært ute av ledd.

- Jeg ble selvfølgelig veldig lettet da det ikke var korsbåndet som hadde røket. Støtteapparatet forberedte meg på verst mulig, men det var aldri et spørsmål om jeg skulle fortsette.

Tror på VM-muligheter

Blonz er ikke en del av troppen som skal spille EM-kvalifiseringskamp mot Italia 8. november, likevel sikter 20-åringen mot verdensmesterskapet som skal avholdes i januar 2021.

- Jeg har tro på at jeg blir tatt ut hvis jeg er skadefri. Jeg har god dialog med landslaget og ledelsen der, og vet hvorfor jeg ikke er med på førstkommende samling.

Da Nettavisen var i kontakt med TV 2 sin håndballekspert Harald Bredeli angående kvalifiseringstroppen til EM, var Bredeli sikker i sin sak om Blonz fremtid på landslaget.

- Bare han blir spilleklar er han relativt selvsagt i troppen til VM i januar, sier eksperten.

Blonz sier til Nettavisen at rehabiliteringen de siste seks ukene har gått relativt smertefritt, og at det står bra til med kneets funksjon. Om alt fortsetter å gå smertefritt er han klar til å spille borte mot Drammen søndag 1. november.

- Jeg kunne kanskje ha spilt litt før, men jeg tror det var lurt å vente de seks ukene jeg ble anbefalt å trene det opp igjen, sier Blonz.

Les også: TV 2-Bredeli spår en lys fremtid for håndballgutta: - Ganske sikker på at de tar gull

LANDSLAGSHÅP: 20-åringen har god dialog med landslaget, og tror VM i 2021 er innenfor rekkevidde. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Overrasket med VM-uttak

Uttaket til VM i januar 2019 fulgte med en stor overraskelse i troppen, Alexander Blonz som er født i 2000. Den nåværende Elverum-spilleren spilte da i den daværende 1.divisjonsklubben Viking HK.

Det vakte reaksjoner at den uerfarne spilleren ble tatt ut til mesterskap uten noen samlinger med A-landslaget.

- Christian Berge (A-landslagstrener) er flink til å følge med på yngre spillere i Norge, og gi dem sjansen til å debutere, sier Blonz.

Blonz sier selv at hans prestasjoner i 1.divisjon og på samlinger med rekruttlandslaget hadde vært gode jevnt over.

- Å bli tatt ut på bakgrunn av 1.divisjon og rekruttsamlinger var ikke noe jeg forventet til tross for at jeg hadde spilt bra. Selv om jeg følte jeg fortjente å bli tatt ut, var det ikke slik at jeg følte at jeg fortjente å ta plassen fra noen andre.

Bredeli mener landslagssjefen Berge er god til å ta ut unge spillere med potensial bak de eldre rutinerte.

- Det blir gjerne en god kombinasjon med rutinerte spillere sammen med yngre og mer uerfarne, men sultne spillere, sier eksperten.

Blonz, som kun var 18 år i januar 2019, viste svært gode takter og ble toppscorer i sin debutkamp mot Nederland.

JAKTER FØRSTE GULL: VM i 2021 blir neste sjanse for håndballgutts til å ta gullet de mangler. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Verdens beste unge venstrekant

20-åringen ble i juli i sommer kåret til verdens beste unge venstrekant. Kåringen ble utført av Handball planet, som samler stemmer fra både jury og håndballfans.

Selv om han poengterer at det var en svært gjev pris å få, sier han også at det ikke er slike priser som driver han.

- Jeg vil alltid streve for å bli bedre på alle områder, det vil jeg fordi jeg elsker å spille håndball, sier Blonz.

Han sier også at det største presset ikke kommer utenifra, men fra han selv.

- Jeg har nok enda større forventinger til meg selv enn hva andre har til meg.

Les også: Utsatt åpningskamp i EM-kvalifiseringen for Sagosen og Norge

EM-kvalifiseringskampen mot Latvia som i utgangspunktet skulle spilles i Nadderud Arena 4. november er utsatt på ubestemt tid, opplyser Norges Håndballforbund.

«De gjeldende smitteverns- og karanteneregler legger for store begrensninger på antallet tilgjengelige latviske landslagsspillere», heter det i begrunnelsen.