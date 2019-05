Norge-talentet Lars Ranger er så rask at han fikk Erling Knudtzon til å klikke: - Han var forbannet på meg

Norges U20-landslagssjef mener Lars Ranger (20) har en hurtighet få kan matche internasjonalt. Nå spås unggutten en stor karriere som midtstopper.

LUBLIN (Nettavisen): U20-landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen (42) viste stor tillit til Ranger da han tok med romerikingen i VM-troppen og vraket tidligere kaptein Tord Salte, som denne sesongen har fått mye spilletid i Eliteserien.

Johansen mener Rangers X-faktor i hurtigheten ble avgjørende.

- Han har en fart som få matcher ham på internasjonalt, spensten hans er kolossal og jeg synes han er god med ball. Lars er en moderne stopper som også kan spille back, sier landslagssjefen.

- Du sier han har en fart få kan måle seg med også internasjonalt. Det er store ord.

- Ja. De sier det på Lillestrøm, han var den verste spilleren Erling Knudzon møtte på trening, for han var den eneste som kunne ta ham på fart. Det sier litt, og Lars har fremtiden foran seg, mener Johansen.

- Knudtzon var forbannet

Ranger humrer når han hører Pacos Knudtzon-referanse. Unggutten bekrefter at det noen ganger kunne være til den nåværende Molde-spillerens store frustrasjon at det fantes spillere på LSK-trening med like stor fart.

- Det var blant annet en situasjon da LSKs A-lag spilte treningskamp mot juniorlaget, og jeg havnet i løpsduell med Erling. Jeg holdt farten hans og endte med å takle bort ballen. Han klikket, ikke på meg, men på han som dømte, husker Ranger med et smil.

- God følelse for en junior, det?

- Ja. Da var Erling forbannet på meg resten av kampen, flirer Ranger.

Selv om han åpenbart er svært rask, har han ikke tall på hvor kjapp han faktisk er, verken på 10, 40 eller 60 meter. Han har rett og slett aldri målt det, forteller han.

Ranger har ikke fått noe spilletid så langt i VM, og er klar over at han først og fremst er reserve bak Leo Østigård og Ulrik Fredriksen, som har spilt gode kamper sammen over tid i Norges midtforsvar.

Men forsvarsspilleren er klar om det skulle dukke opp behov for tjeneste hans i siste kamp mot Honduras torsdag.

AMBISIØS: Lars Ranger ønsker å bli så god at han får en karriere også utenfor Norge. Foto: Egil Sande (Nettavisen)

Denne sesongen har stortalentet gått på lån fra Lillestrøm til Ull/Kisa, der han har fått profilerte Trond Fredriksen som trener.

- Vært noen tunge stunder i Ull/Kisa

Men foreløpig er det blitt lite spilletid på 20-åringen, og på de ni første rundene har Ranger bare vært på banen i tre kamper, to av dem fra start.

- Det har vært noen tunge stunder i Kisa, og jeg har tenkt mye på om «var det riktig å gå hit, burde jeg gått på lån et annet sted» og slike ting. Trond har hele tiden sagt at jeg skal få spille, og da er jeg innstilt på å bli, forteller han.

Likevel åpner han for at det kan bli et kortere opphold i Ull/Kisa enn planlagt.

- Lillestrøm har ikke noe å tjene på at jeg sitter på benken i Kisa, så da vil de nok være raskt ute med å kalle meg tilbake, noe de har mulighet til i sommer. Da blir det i så fall et nytt utlån et annet sted, jeg skal ikke spille for LSK 2, forteller han.

Ambisjonene hans er først og fremst å spille seg til fast plass i Eliteserien med LSK, men unggutten drømmer også om å etter hvert komme seg ut av Norge.

Han er tatt ut som midtstopper i Norges tropp, men kan også spille back. Selv tror han potensialet er størst i midtforsvaret.

- Det er nok mange trenere som ikke ville brukt meg som stopper fordi jeg er lav, men de beste kampene jeg har gjort har vært som stopper. Hvis en trener tør å satse på meg der, tror jeg at jeg kan komme langt, mener han.

U20-sjef Johansen mener Rangers kvaliteter i fart og spenst blir særlig viktig i måten Norge spiller på, der det er store krav til at stopperne skal dekke store rom.

Imponerte mot PSG-profiler

Paco mener 20-åringen fortjener en plass i troppen etter gode prestasjoner på tre landslagssamlinger der han har spilt mot gode lag.

- Han møtte blant annet Frankrike og testet seg mot dyktige PSG-spillere, og han har vært markant og god i også andre kamper, forteller Paco.

Landslagssjefen røper at han har vært klar over Ranger i over to og et halvt år, men det er først i det siste at 20-åringen har kommet inn i varmen.

«Paco» beskriver unggutten som en «late bloomer».

- Jeg tror han kan bli veldig god. Lars er det verdt å følge med på både i VM og fremover, sier Johansen.

Norges siste kamp i gruppespillet går av stabelen torsdag kveld. Avspark mot Honduras, i en kamp Norge er helt nødt til å vinne for å holde liv i håpet om avansement, er 18.00.

Kampanje: Få 10 uker med Nettavisen Pluss for 10 kr