Norge tapte for bunnlaget i curling-VM

Det vil seg ikke for Norge i curling-VM for menn. Natt til fredag ble det tap 5-8 for sisteplasserte Sør-Korea.

Norge er for øvrig nest sist før avslutningen på turneringen. Den plassen deler de med Kina etter to seirer og åtte tap. Norge har igjen én kamp i turneringen. Norge tok ledelsen 1-0 i den første omgangen mot Sør-Korea, men allerede i den neste tok Sør-Korea tre poeng. Samme mønster gjentok seg i to neste omgangene. Først tok Norge ett, og deretter ble det tre nye til Sør-Korea. Norge lå såpass svakt an etter den niende runden at mannskapet til skip Magnus Ramsfjell ga seg før den siste tiende runden. Sverige er i alene i tet foran sin siste kamp i grunnspillet. Svenskene har vunnet ni kamper og tapt bare én. Sveits og Canada følger på de neste plassene. (©NTB)