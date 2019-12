Norge tapte gruppefinalen mot Nederland

Fredagens gruppefinale mot Nederland startet godt, men så gikk det aller meste galt for Norge.

NEDERLAND - NORGE 30-28:

KUMAMOTO (Nettavisen): Norge fikk seg en real nesestyver i fredagens gruppefinale mot Nederland.

For selv om håndballjentene lenge så ut til å ha kontroll på kampen, ble det trøbbel etter pause.

Fullstendig kollaps: - En marerittomgang

Norge tapte til slutt 28-30 etter en grusom opptreden etter pause.

- Vi er blitt knust i denne andreomgangen, sa TV3-kommentator Daniel Høglund oppgitt mot slutten av kampen.

- En marerittomgang, en av de verste omgangene vi har sett av håndballjentene på lang, lang, lang tid, la Høglund til.

Tapet betyr at Norge ender som nummer to i gruppa. Norge er likevel klare for spill i hvoedrunden, som starter på søndag.

I spissen for Nederlands snuoperasjon stod Estavana Polman. Stjernespilleren hadde en svak førsteomgang, men herjet tidvis da Nederland snudde kampen til seier.

Stine Bredal Oftedal var på et eget nivå av de norske jentene i fredagens kamp. Norges nummer 10 scoret ni og leverte en kamp til seks på terningen.

Dessverre var det lite hjelp å få fra lagkameratene, og Norge tapte til slutt en kamp de lenge hadde i egne hender.

Kampen avgjorde om det var Norge eller Nederland som skulle stikke av med førsteplassen i gruppe A.

Storspill fra kapteinen

De to topplagene gikk rett i strupen på hverandre, og målene haglet inn fra første minutt. Kaptein Stine Bredal Oftedal var raskt ute med to kjappe mål, mens også nederlenderne viste godt angrepsspill i starten av kampen.

- For et vanvittig tempo, utbrøt TV3-kommentator Daniel Høglund da kampens sjuende mål på de fire første minuttene gikk i mål.

LEDET AN: Estavana Polman ble en nøkkel i Nederlands snuoperasjon. Foto: Franck Fife (AFP)

I tillegg til det kvikke angrepsspillet, viste også målvakt Silje Solberg stor klasse, og stoppet nederlenderne gjentatte ganger i kampens første kvarter. Solbergs keeperspill gjorde at Norge gikk opp i en firemålsledelse, en ledelse de klarte å holde inn til pausen.

Det skjedde dog ikke uten dramatikk, og nederlenderne hadde på et tidspunkt klart å knipe inn Norges ledelse til kun ett mål. Da startet Norge imidlertid med prikkskyting igjen, og scoringer av Silje Waade og Ingvild Bakkerud var med på å sikre Norges 18-14-ledelse inn til pause.

Omgangens store spiller var imidlertid Stine Bredal Oftedal som i tillegg til å styre det norske angrepsspillet, selv sørget for hele seks scoringer på sine sju skudd.

Slo tilbake: - Hun har stått opp fra de døde

Også starten på den andre omgangen bar preg av raskt angrepsspill, der Nederland raskt knep inn et par mål på Norges ledelse. På en norsk tomålsledelse bølget kampen fram og tilbake, der lagene fulgte hverandre tett.

Tolv minutter ut i den andre omgangen klarte Nederland å hente inn Norges ledelse på stillingen 23-23. Norske utvisninger hadde gitt de oransjekledde en vei tilbake til kampen, og landslagssjef Thorir Hergeirsson så seg til slutt nødt til å ta en timeout. Beskjedene som ble gitt der så ut til å fungere, og Marta Tomac fullførte det påfølgende angrepet med å sende Norge tilbake i ledelsen.

Likevel holdt Nederland følge, og med ti minutter igjen av kampen tok de like gjerne også ledelsen.

Spesielt Estavana Polmans spill i den andre omgangen var utslagsgivende for Nederlands snuoperasjon.

- Hun har som stått opp fra de døde, utbrøt TV3-kommentator Daniel Høglund da han fikk se stjernespillerens storspill.

Mot slutten raknet alt for Norge, som til slutt tapte 30-28.