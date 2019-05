Norge tapte i VM-åpningen

Norge lå under med to mål til pause mot Uruguay, men spilte seg stort opp i andre omgang. Det holdt imidlertid ikke til poeng i Norges første kamp i U20-VM på 26 år.

NORGE U20 - URUGUAY U20 1-3:

LODZ (Nettavisen): Norge tapte til slutt 1-3 mot Uruguay i Lodz fredag kveld.

Christian Borchgrevink scoret Norges mål i det som ble en spesiell fotballkamp.

Det utviklet seg nemlig til å bli det engelskmennene liker å kalle «a game of two halves», for der Norge virket langt unna Uruguays nivå før pause, var rødtrøyene det klart førende laget etter hvilen.

Annullert mål

Norge åpnet kampen bra, hadde en del ball og virket komfortable mot et ballsikkert og lavtliggende Uruguay-lag i kampens innledning.

Etter 13 minutter trodde Erling Braut Haaland at han hadde satt inn 1-0 for Norge etter flott forarbeid fra Eman Markovic, men assistentdommeren vinket for offside. Etter bruk av VAR ble den avgjørelsen stående.

Haaland var en meter onside da han fikk ballen, men reprisene viste at Markovic trolig var noen centimeter på gal side da han ble spilt gjennom i forkant. Dermed sto det fortsatt 0-0.

SÅ NÆR: Eman Markovic var ikke mange centimeterne i offside her. Noen sekunder senere lå ballen i mål, men dommeren annullerte etter bruk av VAR. Foto: Skjerdump, NRK

Og der Norge hadde marginene imot, hadde Uruguay flyt. Ti minutter senere lurte nemlig Darwin Nunez offsidelinja med minst mulig margin og fikk med seg ballen i bakrom på 20 meters hold.

Med en vanvittig avslutning sendte han ballen i bue over en noe feilplassert Julian Faye Lund og i mål, og dermed kunne blåtrøyene juble for kampens første scoring.

Karusell

Verre skulle det bli etter en halvtime. Håkon Evjen, som ikke hadde hatt en god kamp på Norges venstreside, ble kjørt karusell med av Brian Rodriguez, som fant en løsrevet Francisco Ginella i boksen. Han sendte Uruguay opp i 2-0 med en kontant avslutning høyt i mål fra syv-åtte meter.

- Her henger ikke Norge med i det hele tatt. Man er jo i klart overtall i boksen der. Det er for enkelt, og det er Børkeeiet som slipper motstanderen sin, sa NRK-kommentator Christian Nilssen etter scoringen.

Uruguay styrte kampen totalt utover i omgangen, men flere mål ble det ikke før pause.

Borchgrevink-scoring

Norge brettet opp ermene, og det tok bare to minutter før Christian Borchgrevink reduserte til 2-1. Han gikk på et dypt løp i bakrom, pasningen fra Tobias Børkeeiet var perfekt, og med én touch satte han ballen forbi en utrusende keeper og i mål.

SCORING: Christian Dahle Borchgrevink feirer med Eman Markovic og Erling Braut Haaland etter sin nettkjenning i andre omgang. Foto: Czarek Sokolowski (AP)

Håkon Evjen, som i likhet med Norge spilte seg opp etter hvilen, kom nær utligning da han 25 minutter før slutt ladet børsa og fyrte av et godt skudd fra langt hold, men dessverre for rødtrøyene reddet den uruguayanske keeperen fint.

Norge presset på for en utligning mot slutten av kampen, men klarte aldri å finne den nødvendige pasningen som låste opp Uruguay.

I stedet kontret motstanderen inn 3-1 ved Brian Rodriguez to minutter før full tid.

Dermed endte det med 1-3-tap i VM-åpningen.

Etter en god andreomgang mot et godt lag går trolig Norge fra kampen med en grei følelse likevel.

Nå gjenstår det to gruppespillskamper for Norges del. Neste motstander er New Zealand på mandag. Den kampen spilles også i Lodz, før gruppespillet avsluttes med oppgjøret mot Honduras i Lublin torsdag 30. mai.

New Zealand vant den andre kampen i Norges gruppe med oppsiktsvekkende 5-0 fredag kveld.

De to beste i gruppa, samt de fire beste av seks treere, går videre til åttedelsfinalene.

Slik startet Norge mot Uruguay:

Julian Faye Lund - Christian Borchgrevink, Ulrik Fredriksen, Tobias Børkeeiet, Leo Østigård, Håkon Evjen - Hugo Vetlesen, Tobias Svendsen - Eman Markovic, Erling Braut Haaland, Ola Brynhildsen.