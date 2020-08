Norge tester ut ny testmetode i kampen mot doping

«Dried Blood Spot testing» (DBS) er på vei til å bli et nytt våpen i dopingjegernes jakt etter juksemakerne.

Den mye testmetoden skal gjøre det både billigere og enklere å teste utøvere.

- Det er store forventninger til at «Dried blood spot testing» vil være et viktig bidrag i fremtidens antidopingarbeid, sier Fredrik Lauritzen til Nettavisen.

Han er forskningssjef hos Antidoping Norge som allerede er i gang med å prøve ut DBS.

- Metoden er rask, lite inngripende for utøverne, det er enkelt å avlegge prøven, det krever ingen spesialkompetanse fra dopingkontrollør og så er prøvene enklere å transportere og lagre, forklarer Lauritzen.

DBS er en form for blodprøve der man ved hjelp av en liten enhet med mikronåler samler opp blod på et absorberende materiale inne i den aktuelle enheten.

- Den aktiveres ved å trykke på en knapp. Da går det små mikronåler inn i huden og samler opp blod inne i enheten. Det kan da enkelt transporteres til laboratoriet. De testene vi har gjort foreløpig viser at det går raskt – mellom ett og tre minutter. Det oppleves som veldig lite smertefullt og enkelt å bruke. Det gjør at man ikke trenger noe særlig forkunnskaper for å ta det i bruk, sier Lauritzen.

FORSKNINGSSJEF: Fredrik Lauritzen hos Antidoping Norge. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Kan bli brukt på treningssentre i Norge

Virkemiddelet er foreløpig ikke godkjent av Verdens antidopingbyrå (WADA), men WADA håper testmetoden er på plass innen vinter-OL i Beijing i 2022 - og trolig delvis tatt i bruk allerede til sommer OL i 2021.

Antidoping Norge skal fortsette å teste ut DBS utøver høsten, men sitter foreløpig igjen med et positivt inntrykk. Tilbakemeldingene har også vært gode så langt.

- Vi er ganske sikre på at utøverne vil synes dette er et viktig tilskudd til kontrollarbeidet, sier Lauritzen.

Det er imidlertid ikke bare toppidrettsutøvere som kan vente seg et møte med den nye testmetoden.

Antidoping Norge forklarer nemlig at DBS kan bli brukt i testing på arenaer utenfor idretten.

- Deriblant på treningssentre. Vi ser nå på muligheten til å bruke dette utstyret der. Det er også interessant og veldig spennende, sier Lauritzen.

Spår mer testing på grunn av DBS

De ordinære blod- og urinprøvene forsvinner imidlertid ikke med det første på idrettsarenaen. DBS vil foreløpig være et supplement til dagens testprogram.

- DBS har mange fordeler, men det har også en ulempe ved at man oppsamler veldig lite blod som gjør at det kan være begrensninger til hvor mange stoffer det kan analyseres for, forklarer Lauritzen.

Han mener likevel at det fortsatt er mange fordeler med DBS.

- Vi kan tenke oss at vi kan gjennomføre flere dopingkontroller i løpet av et år og at disse kan brukes som en form for screening, hvor man kan følge opp med ordinære urin- og blodkontroller hvis vi finner noen mistenkelige stoffer i DBS-prøven, sier forskningssjefen.

Han tror også DBS vil være et nyttig verktøy i kampen mot bloddoping der blodpassene kan bli enda mer verdifulle.

- En av svakhetene med blodpassene er det kan være for få verdier i løpet av et år, som gjør at det er vanskelig å få en god profil.

- Nå er det tenkt at ved hjelp av DBS så kan man teste hyppigere, enklere og lite inngripende for utøverne. Så får man mange referanseverdier i løpet av en periode som da lettere vil kunne avsløre bloddoping for eksempel, sier Lauritzen.

For nasjoner med få ressurser til kampen mot doping kan DBS bli nyttig.

- Det vil være viktig for å kunne avsløre bruk, men det vil også ha en sterk forebyggende effekt ved at utøvere opplever at de testes ofte. Så vet vi at det er noen land hvor det er langt til nærmeste dopinglaboratorium som gjør at det er utfordrende å transportere blod og urin til laboratoriet tidsnok før prøvene brytes ned. Her har man klare fordeler ved at det er mye enklere å transportere og at blodet holder seg mye bedre på disse tørre «blodspotene» enn på metodene som brukes i dag, forteller Lauritzen.