Norge til curlingfinale etter nerverdrama

Slo ut vertsnasjonen og er garantert medalje i Pyeongchang.

Norges paracurlinglandslag er klar for finale i Paralympics etter å ha beseiret Sør-Korea etter ekstraomgang fredag.

Skip Rune Lorentsen styrte Norge til seier i det som ble en høydramatisk kamp om en finaleplass. Rutinerte Lorentsen har manglet en medalje paralympics i den lange karrieren sin, men nå er den altså spikret.

Den norske curlingkvartetten har gjort et smått utrolig comeback i turneringen. Paralympics åpnet med tre strake tap for Lorentsen og co., men etter det har laget klart sterke åtte seirer på ni kamper.

Sissel Løchen, Ole Fredrik Syversen og Jostein Stordahl er de øvrige på Norges finaleklare lag. Rikke Iversen er reserve.

Nerver



Da Sør-Koreas skip misset med forsøket på en dragning til firefotsfeltet, med sistesteinen sin, var det hele avgjort. Norge hadde da to steiner i boet og vant dermed 8-6.

Kina slo Canada 4-3 i den andre semifinalen og blir motstander i kampen om gullet lørdag.

Kineserne slo Norge 10-1 i grunnspillet i et oppgjør som var meget skuffende for Rune Lorentsens lag.

Paracurlinglagets duell mot vertsnasjonen Sør-Korea ble deriomt tett, jevn og spennende omtrent fra første til siste stein.

Små marginer



Det norske laget ledet 6-4 før siste ordinære omgang, men etter fire mislykkede steiner på rad maktet Sør-Korea å utligne til 6-6.

I ekstraomgangen skaffet Norge seg overtaket på nytt. Solid spill av Jostein Stordahl før de siste og avgjørende steinene sørget for det.

Det tvang Sør-Korea til å sette en dragning, noe skip Seo Soon-seok ikke fikk til.

Finalen mellom Norge og Kina spilles lørdag klokka 6.35 norsk tid. Da gjesntår det å se om Rune Lorentsen og de øvrige norske spillerne kan gjøre det usannsynlige comebacket helt komplett.

