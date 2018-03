Norge til G19-EM etter overtidsdrama

Erling Braut Hålands straffescoring på overtid ga 5-4-seier mot Skottland og sikret Norges G19-landslag i fotball EM-billett tirsdag.

Den avgjørende kvalifiseringsrunden ble et drama av de helt sjeldne. Kun seier var godt nok for Pål Arne Johansens mannskap dersom plassen i EM-sluttspillet skulle sikres. Samtidig måtte Nederland avgi poeng mot Tyskland i sin siste kamp i eliterunden i Nederland.

Alt gikk Norges vei etter dramatiske overtidsminutter.

– Det er litt over et år siden vi i støtteapparatet og spillerne var sammen for første gang, og det har vært lagt ned en kjempejobb av alle som er involvert siden det. Jeg mener vi har hatt den bratteste utviklingskurven i Europa, og det fikk vi vist denne uka, sa landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen til fotball.no etter seieren.

– Det er bare sju lag som har kvalifisert seg til sluttspillet i tillegg til vertslandet, og vi klarte det. EM fungerer også som kvalifisering til VM for U20-lag i Polen i 2019, og vi har en drøm om å komme oss dit også, tilføyde han.

To scoringer signert Molde-spiller Erling Braut Håland rett før pause ga Norge en meget god start på tirsdagens drama. Samtidig var Nederland på defensiven i sin kamp. Halvveis så dermed det norske avansementet relativt trygt ut.

I innledningen av annen omgang snudde så alt. Kerr McInroy og Glenn Middleton brukte kun ti minutter på å utligne for Skottland, og kun kvarteret var spilt da Jack Aitchinson fullførte den lynraske snuoperasjonen fra straffemerket.

Da så det svært mørkt ut for Norge. Bedre ble ikke situasjonen da Skottland gikk opp til 4-2 ved nevnte Middleton, men en nærmest mirakuløs snuoperasjon var likevel i emning.

Bodø/Glimt-spiller Jens Petter Hauge sto bak 4-3-målet som tente det norske håpet. Da gjensto det kun åtte minutter å spille. To minutter deretter utlignet Eman Markovic, og på overtid kulminerte det hele da Norge fikk straffe.

Erling Braut Håland holdt hodet kaldt og satte inn sitt tredje mål for kvelden. Dermed kunne den norske leiren juble for en dramatisk seier og EM-billett.

Tyskland slo på sin side Nederland 4-11 og ga det norske laget den nødvendige hjelpen.

EM-sluttspillet spilles i Finland i juli. Gruppene trekkes 30. mai.

