Norge til semifinalen i mixed-VM i curling

Med skip Ingvild Skaga i spissen vant Norge 6-4 over Sveits og er klar for semifinale mot Canada i VM i mixedcurling senere lørdag.

Norge kom under 0-1 etter 1. omgang, men vant de tre neste 3-0 før det ble det 0-3-tap i 5. omgang. Etter en omgang uten poeng ble det 2-0 og 1-0 på de to siste seriene, og semifinaleplassen var sikret for nevnte Skaga, viseskip Wilhelm Næss, Martin Sesaker og Eirin Mesloe.

Nøyaktig samme lagoppstilling endte på 4.-plass i VM i Sveits sist år, og årets plassering blir minst like bra i VM i Kelowna i Canada.

- Jeg er veldig, veldig glad. Det ble en svært nervepirrende avslutning. Sveits satte noen meget bra steiner, og de gjorde det vanskelig for oss. Jeg synes at vi spilte veldig bra i siste omgang i en nokså jevn kamp, sa Norges skip Ingvild Skaga, ifølge arrangørens hjemmeside.

- Semifinalen blir knalltøff. Da må vi spille opp mot vårt aller beste nivå, mente Skaga.

Hjemmefavoritten Canada vant 8-5 over et ungt skotsk lag i sin kvartfinale.

Norge går inn i semifinalen med visshet om at de faktisk slo Canada 5-4 i det innledende gruppespillet. Der vant Norge seks av sju kamper. Norges eneste tap kom mot New Zealand. Seieren til New Zealand var lagets eneste, og de endte sist i gruppespillet.

Canada vant også seks av sju kamper i gruppespillet. Tapet mot Norges var det eneste.

I den siste semifinalen møtes Russland og Spania. Russland slo Tyrkia 11-2 i kvartfinalen, mens Spania vant 6-4 over Tyskland.

(©NTB)

