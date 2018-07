Norge banket England på vei til historisk U20-VM

Det norske G19-laget i fotball slo England 3-0 i kvalifiseringen til U20-VM og er klar for mesterskapet for første gang siden 1993.

Den imponerende seieren kom i en kamp der Norge dominerte fullstendig, men slet med å score på Englands gode keeper Ellery Balcombe.

Kvarteret før slutt kom den forløsende scoringen ved Rosenborg-spilleren Erik Botheim. Innbytter Eman Markovic trygget seieren med 2-0-målet elleve minutter senere, mens Jens Petter Hauge, også han innbytter, la på til 3–0 i det 89. minutt.

– Laget har vist seg som en fantastisk bra gjeng. Dette er en stor dag for norsk fotball, sa G19-landslagssjef Per Arne "Paco» Johansen til NTB.

– Å slå regjerende VM-vinner med 3–0 i en så viktig kamp er stort, la han til.

Sjanserikt

Norge hadde vært klart best før pause og skapte en rekke sjanser, men uten å treffe nettmaskene. Den aller største muligheten hadde Simen Nordli fem minutter før hvilen, da han hamret ballen i tverrliggeren.

Før omgangen var omme kom dessuten Ola Brynhildsen til to avslutninger uten å lykkes.

Over i annen omgang fortsatte Norge stormløpet mot det engelske målet. Brynhildsen fikk en ny sjanse i det 52. minuttet, men nok en gang gjorde England-keeper Ellery Balcombe en god og viktig redning.

Etter en times spill i finske Seinäjoki viste skuddstatistikken smått sjokkerende 16–2 i norsk favør, og det kunne virke som at det bare var et tidsspørsmål før Norge skulle score.

Tre kjappe

Og så, i det 75. minuttet, kom målet. Botheim var først på returen etter at Markovic hadde skutt i stolpen og satte inn 1–0.

Markovic økte ledelsen på en kontring etter at England hadde hatt frispark. Også Hauges mål kom på kontring mens engelskmennene desperat jaktet en redusering.

Det norske G19-laget røk ut av EM i gruppespillet og måtte dermed spille kvalifiseringskampen mot England, som ble nummer tre i sin gruppe.

– Vi var fornøyd med spillet før pause og gikk til andre omgang med samme innstilling. De engelske spillerne begynte å se kjørte ut og så fikk vi 1–0. Da åpnet kampen seg opp og vi fikk både 2–0 og 3–0 mot slutten av kampen. Den siste scoringen var er verdig punktum for en perfekt kamp, sa kaptein Leo Skiri Østigård.

Et viktig faktor for den norske suksessen for G19-laget er at samtlige 16 spillere i troppen har fått rikelig med spilletid på sine klubblag på enten øverste eller nest øverste nivå. Selv spiller romsdalingen Østigård for Viking.

– Helt klart en nøkkelfaktor i vår suksess, sa både Paco og Østgård på spørsmål om dette fra NTB.

– Jeg vil dessuten takke klubbene for at vi har fått tatt inn spillerne til samlinger også utenfor de fastsatte landslagsdatoene, sa Paco.

Tredje gang

Polen er VM-klar som vertsnasjon, mens EM-semifinalistene Italia, Portugal, Frankrike og Ukraina også skal spille neste års mesterskap, som totalt skal telle 24 lag.

Norge har deltatt i U20-VM i fotball to ganger tidligere – i 1989 i Saudi-Arabia og i 1993 i Australia. Begge gangene ble det farvel i gruppespillet.

Den eneste norske seieren i et U20-VM var 4–2 over Spania i 1989-mesterskapet, en kamp der blant andre Lars Bohinen scoret.

(©NTB)

