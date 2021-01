Norge tok viktig seier i håndballdrama

Norge fikk slite mot Portugal, men dro i land en viktig seier til slutt. Dermed lever håpet om VM-kvartfinale i Egypt videre.

PORTUGAL - NORGE 28-29:

Norges håndballherrer tok to viktige poeng da Portugal ble slått 29-28 i første kamp i et vanvittig håndballdrama onsdag kveld.

Sander Sagosen ble nok en gang Norges toppscorer med seks mål, selv om han slet voldsomt med å få ballen forbi Portugals 43 år gamle keeper Humerto Gomes i andre omgang.

Se video fra de dramatiske sluttsekundene her:

Mye bom fra strek

Seieren til tross, det finnes utvilsomt forbedringspotensialt for Christian Berges menn - blant annet når det gjelder uttelling fra strek.

Bjarte Myrhol og Petter Øverby har ikke vært treffsikre så langt i mesterskapet og var det heller ikke mot Portugal.

TV 3s ekspertkommentator Kristian Kjelling uttalte under kampen at strekspillere bør ligge på 75 prosent uttelling. Onsdag endte Myrhol og Øverby på henholdsvis 50 og 67 prosent.

Den tidligere danske landslagsprofilen Joachim Boldsen trodde knapt det han så da Norge bommet på flere 100 prosent-sjanser i den første omgangen.

- Jeg kan nesten ikke være i meg selv når jeg ser dette. Det er ufattelig at de bommer, bommer, og bommer. Myrhol har noen stykker, men den verste er nesten den fra Øverby. Sifrene 16-14 er misvisende. Norge burde vært foran med fire, kommenterte Boldsen i TV 3s studio.

Landslagstrener Christian Berge var godt fornøyd med det guttene hans viste, selv om kampen mot Portugal ble i overkant tøff.

- Vi har jo egentlig godt tak på kampen i gode perioder. De kommer tilbake, og så starter de å spille sju mot seks samtidig som vi bomskyter litt. Det var en fantastisk fight av gutta selv i litt motvind der ute, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Anført av FC Porto-profilene Andre Gomes og Miguel Martins holdt Portugal lenge følge med Norge i onsdagens VM-kamp.

Portugiserne hang med

Med et minutt igjen å spille av den første omgangen var stillingen 14-14, men da dukket Sander Sagosen og Magnus Jøndal opp og sørget for norsk tomålsledelse til pause.

Portugiserne lot seg imidlertid ikke knekke av den grunn og ga Christian Berges menn kamp helt inn også i den andre omgangen.

Med seks minutter igjen ledet Portugal 27-26, og Sander Sagosen slet med å få ballen forbi Portugals 43 år gamle målvakt Humberto Gomes.

Deretter fikk Portugal to raske utvisninger, og på tampen lyktes det også for Petter Øverby, som satte inn det viktige 29-27-målet drøyt to minutter før slutt.

