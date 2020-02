Norge tok VM-gull på mixed-stafetten i Anterselva

Norge knuste til og forsvarte VM-gullet i single mixed-stafett. Før start uttalte en svært kritisk Ole Einar Bjørndalen seg om VM-øvelsen.

Det var duket for par-stafett (single mixed-stafett) under VM i skiskyting i Anterselva torsdag ettermiddag.

Norge tok VM-gull etter en maktdemonstrasjon av Thingnes Bø på den siste etappen.

Nordmannen fylte alle blinkene på de to siste skytingene og sikret gullet til Norge.

- Det er mesterlig gjort, utbrøt Andreas Stabrun Smith hos NRK etter Bø sin siste stående skyting.

Tyskland tok sølvet foran Frankrike.

GULLJUBEL: Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø gikk inn til gull på parstafetten under VM i skiskyting 2020 i Anterselva. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Bom på standplass

Den relativt nye øvelsen innebærer at hver nasjon stiller med to løpere hver, en kvinne og en mann.

Det konseptet er ikke den tidligere medaljegrossisten Ole Einar Bjørndalen særlig begeistret for.

- Det er synd at det blir utdelt VM-medaljer med så mange løpere som sitter hjemme og kikker på. Jeg er ikke akkurat veldig fan av denne øvelsen. Fillot-Maillet, Fourcade, Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og en hel haug tyskere og franskmenn som ikke har hatt sjanse å kvalifisere seg inn på øvelsen. Det er synd at det skal være lov å dele ut VM-medaljer denne dagen, sier Bjørndalen til NRK.

KRITISK: Ole Einar Bjørndalen var kritisk til selve øvelsen i forkant av Norges gull torsdag. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Norges lag bestod av Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø. Duoen var regjerende mester på øvelsen.

Begge de to nordmennene viste stort tempo i langrennssporet

Olsbu Røiseland satte opp et stort tempo i sporet fra start og var først inne til liggende skyting.

- Kjører veldig hardt inn her til første skyting, sier NRK-ekspert Ola Lunde.

Den norske jenta måtte bruke ett ekstraskudd og passerte ut på sjetteplass ti sekunder bak Sverige.

Olsbu Røiseland fortsatte det store tempoet i løypa og var likt inne til stående skyting med teten. En strålende skyteserie sørget for at Thingnes Bø kunne gå ut i tet.

Thingnes Bø holdt tempoet oppe i løypa, men måtte også ta i bruk et ekstraskudd på den liggende skytingen.

Norge og Sveits gikk likt ut i ledelsen med Tyskland hakk i hæl.

På den stående skytingen sprakk Bø. Nordmannen måtte ta i bruk hele tre ekstraskudd. Tyskland og Sveits fylte etter at de brukte færre ekstraskudd.

Dermed vekslet Norge seks sekunder bak Sveits etter at begge løperne hadde fullført hver sin etappe.

Duo i tet

På den andre etappen viste Olsbu Røiseland høy klasse både i sporet og i løypa. Med en full liggende serie var det norske laget plutselig tilbake i teten igjen. Men flere andre stornasjoner fylte alle fem blinkene.

Hele fem nasjoner passerte ut innenfor seks sekunder.

Norge vekslet ut sammen med Sveits 3,5 sekunder bak Tyskland etter den stående skytingen.

På Thingnes Bø sin andre etappe skulle nordmannen vise sin kvalitet. På den liggende skytingen fylte nordmannen i likhet med tyskeren Erik Lesser.

- En fantastisk serie av Johannes, sier NRK-ekspert Lunde.

Duoen skaffet seg en luke i teten utfra skytingen, men etter kun kort tid dro Bø fra og skaffet seg en liten luke før den siste skytingen.

- Se hvor mange meter han får, utbrøt kommentatorene Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde.

PALLEN: Norge vant VM-gull foran stornasjonene Tyskland og Frankrike. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Kritisk Bjørndalen

I forkant av torsdagens konkurranse var det en svært kritisk Ole Einar Bjørndalen som snakket med NRK. Direkte på tv var den levende skisytterlegenden svært kritisk til øvelsen.

NRKs reporter spurte hva arrangøren heller burde ha gjort med konkurranseformen. Bjørndalen som nå er landslagssjef for Kina var tydelig på hva han mente.

- Helt klart på en annen måte. Det burde vært kvalifisering for å stille med det norske laget og det tyske laget, de som virkelig har mange som kan fighte om gullet. Nå er det alt for mange som kan fighte om gullet som sitter hjemme. Fourcade sitter hjemme og det er jo til å flire av.

- Har du snakket med han?

- Jeg har snakket med Fourcade og de hadde tatt det opp med forbundet. Det virker ikke som dem var interessert i å høre på det, sa han i hvert fall. Det er veldig rart fordi det har det alltid vært god dialog om før, så da har det muligens snudd. TV-messig er det den beste øvelsen, men det er for mange som sitter hjemme som skulle hatt sjansen til å delta og fighte om gullet, avsluttet Bjørndalen.

NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid er på sin side ikke enig med landsmannen.

– Ser man for eksempel på det franske laget så er ikke Martin Fourcade bra nok, fordi han ikke skyter raskt nok. Parstafetten handler mer om å skyte fort, enn å gå fort på ski, sier Skjelbreid til NRK, og mente det er grunnen til at Émilien Jacquelin gikk for Frankrike.