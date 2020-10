Norge ute av dansen, men Danmark sikret sluttspillplass i U21-EM

Eddie Nketiah sendte England til EM-sluttspill for U21-lag med sitt vinnermål mot Tyrkia. Med 14 mål er han det engelske U21-landslagets toppscorer gjennom tidene. Her jubler han for scoring i en klubbkamp. Foto: Tim Keeton, Pool via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Danmark måtte slite for seieren mot Finland, men to mål av Ajax-spiller Victor Jensen ga 2-1-seier i Aalborg og plass i EM-sluttspillet for U21-lag.

Også England og Spania er EM-klare etter seirer tirsdag. Det skjedde på en dag da Norges sluttspillhåp definitivt brast selv om laget selv ikke fikk spille. Kampen mot Hviterussland ble utsatt fordi en av gjestenes spillere testet positivt på koronaviruset og resten av troppen ble satt i karantene. Portugals oppskriftsmessige 3-0-seier over Gibraltar betyr at 2.-plassen er utenfor rekkevidde for Norge. Gruppeleder Nederland tok sin åttende strake seier med 7-0 på Kypros. Danskene har vært nesten like suverene i sin kvalifiseringsgruppe, og med åtte seirer og en uavgjort er saken klar før bortekampen mot gruppetoer Romania i november. Nordisk jubel Jensen scoret ledermålet etter ett minutt tirsdag. Marcus Forss utlignet på straffespark tidlig i 2. omgang, etter at OB-keeper Oliver Christensen felte en motspiller. Jensen viste seg fram igjen og ble matchvinner med sitt mål i det 60. minutt. Sverige henger med i kampen om EM-plass og knuste Armenia 10-0 i en «hjemmekamp» som måtte spilles i Lublin i Polen. Jesper Karlsson og Emil Hansson scoret hvert sitt hattrick. Svenskene er tross storseieren ett poeng bak Italia og Irland i sin gruppe. Nketiah til topps England slo Tyrkia 2-1 og er dermed klar for sluttspill som gruppevinner. Eddie Nketiah ble matchvinner i Wolverhampton rett før slutt. Arsenal-spilleren er med 14 mål det engelske U21-landslagets toppscorer gjennom alle tider. Spania er også EM-klar etter å ha slått Kasakhstan 3-0. Sveits slo Liechtenstein 3-0 og er uten poengtap etter åtte kamper, men har Frankrike bare tre poeng bak seg før bortemøtet i november. Sluttspillet avvikles i Ungarn og Slovenia neste år, for første gang med 16 lag. (©NTB)