Norge ute av U19-EM etter sjansesløseri

Norge røyk ut av U19-EM etter tidvis sjansesløseri. Spesielt Jørgen Strand Larsen hadde tidenes mulighet, men verken Sarpsborg-spissen eller resten av de norske spillerne fant veien til mål.

FRANKRIKE U19 - NORGE U19 1-0:

Det norske U19-landslaget røyk ut av U19-EM i Armenia etter å ha tapt 1-0 mot gruppevinner Frankrike.

Men de norske guttene yppet seg til tider mot franskmennene, og spesielt Jørgen Strand Larsen kommer trolig til å slite med nattesøvnen etter en utrolig bom.

Like etter at Nathan Ngoumou sendte de blåkledde i ledelsen, ved et hardt skudd over Kristoffer Klaesson, fikk nemlig Sarpsborg 08-spissen alle sjansers mor.

Men kliss alene med Stefan Bajic i Frankrike-buret satte Strand Larsen ballen, med innsiden av foten, en halvmeter til side for mål.

- Han kunne nok knapt tro det selv, utbrøt NRK-kommentator Ali Iqbal Tahir etter at missen var et fakum.

Da hadde allerede den tidligere AC Milan-spilleren bommet på en god mulighet, som følge av en Eirik Botheim-pasning.

- Utnytter ikke mulighetene

Etter kamp var det en skuffet, men fattet landslagstrener som svarte på Nettavisens spørsmål.

- Det er klar vi er skuffa nå etterpå, det sier seg selv. Vi har sjanser og muligheter og møter et godt lag. Jeg synes vi var med dem i perioder og gjorde det vanskelig for dem, men vi utnytter ikke mulighetene våre.Når de får 1-0 så har vi fortsatt noen muligheter, det blir litt åpent og de får noen sjanser de kanskje ikke hadde fått om vi måtte jage scoring, sa Gunnar Halle til Nettavisen på telefon fra Jerevan.

Han mener laget hans har hatt marginene imot seg i både søndagens kamp og de to uavgjort-resultatene mot Irland og Tsjekkia.

- Mot Irland mister vi seieren på tampen av kampen, og i Tsjekkia-kampen fortjener vi å vinne. Vi hadde en drøss av muligheter da og har det i dag også, men noen ganger så stemmer det bare ikke helt. Jeg føler vel at det er de beste lagene som er igjen, men all ære til både spillere og støtteapparat, sier han og legger til:

- Gutta gir kamp mot et godt lag og har fått fin erfaring nå. De var sammen med Erland Johnsen på G17 og spilte seg til sluttspillet i EM der, så dette er bare mer verdifull læring.

Norge brant flere sjanser under søndagens kamp, og på spørsmål om Jørgen Strand Larsens gigantmulighet var Halle nok en gang en fattet mann.

- Sånn er hverdagen for en spiss, mot Tsjekkia traff han innsiden av stolpen, og de marginene har gått imot han denne turneringen. En spiss lever av sånt, men det er kjempegod erfaring. Her møter han knallgode stoppere og spillere, så det må han bare ta med seg.

Rolig start

Norge måtte vinne skjebnekampen mot Frankrike for å være sikret avansement i U19-EM, men oppgjøret på Banants Stadium skulle fortone seg på nokså rolig vis.

Frankrike hadde det meste av kontrollen, mens Norge sleit med å spille seg til sjanser. Franskmennene skulle derimot bruke litt tid selv med å finne veien til det norske målet.

Etter 17 minutter prøvde Wilson Isidor seg på et langskudd, men Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson parerte forsøket på glimrende vis.

UTE: Landslagstrener Gunnar Halle måtte konstatere at hans mannskap er ute av EM. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Og elleve minutter senere skulle den tidligere Liverpool-spilleren Edvard Tagseth prøve seg på lignende, men skuddet fra 25 meter gikk akkurat over Frankrikes mål.

Mot slutten av omgangen skulle så Jørgen Strand Larsen få muligheten alene med keeper, men Sarpsborg-spissen ble hardt presset av Melvin Bard i det påfølgende skuddøyeblikket. Dermed hadde Stefan Bajic en smal sak med å omfavne læret.

- Vondt til verre

På overtid skulle de norske spillerne så juble for det de trodde var scoring. Etter en corner fra Tagseth mistet Bajic ballen bakover mot eget mål. Reprisen viste derimot at hele kula antakeligvis ikke hadde vært inne.

Etter sidebytte skulle Norge heve nivået sitt betraktelig, men et kvarter ut i andreomgang skjedde det som ikke skulle skje.

Etter et feilaktig utspill fra Klaesson mistet Norge ballen i ubalanse. Maxence Caqueret fant Ngoumou foran mål, og midtbanespilleren banket kula rett over den norske sisteskansen i buret.

- En god avslutning av Ngoumou, det er det, men jeg mener det bør være mulig for keeper å ta den der, mente NRK-kommentator Ali Iqbal Tahir og la til:

- Vondt er blitt til verre for Norge.

På det tidspunktet ledet nemlig allerede Irland 1-0 over Tsjekkia, og dermed virket veien videre bekmørk for Norge.

Gigantmiss

Men de norske guttene la seg ikke ned av den grunn, og like etter reduseringen skulle Strand Larsen få sjansene på løpende bånd.

Først ble Sarpsborg-spilleren servert på tvers av Erik Botheim, men kraftspissen nådde akkurat ikke fram på lærkula.

Deretter skulle Strand Larsen få alle sjansers mor etter kløning i Frankrike-forsvaret. Men helt uforstyrret, og fra 12 meter, bredsidet unggutten ballen til side for mål. Det fikk NRKs kommentator til å reagere.

BOM: Her setter Jørgen Strand Larsen ballen til side for mål, til tross for å være helt alene på 12 meter. Foto: Skjermdump / NRK

- Han gjorde alt det han skulle gjøre i forkant, men han kunne nok knapt tro det selv, Strand Larsen, sa Tahir.

Norge fortsatte å presse på, men franskmennene ridde av stormen og sørget for en tidlig exit for Gunnar Halles menn.

Dermed tok Irland følge med Frankrike videre fra gruppe B etter å ha slått Tsjekkia 2-1 i sin kamp.

I sine to første kamper maktet de norske guttene kun å spille 1-1 mot Irland og 0-0 mot Tsjekkia.