Norge uteblir fra verdenscup skyting på grunn av koronaviruset

Norge trekker sitt lag fra deltakelse i verdenscupstevnet i skyting i India neste uke. Årsaken er den uavklarte situasjonen rundt koronaviruset.

Seks rifleskyttere og en skeetskytter skulle representere Norge i stevnet i New Delhi, som er ett av bare tre verdenscupstevner i de olympiske øvelsene denne sesongen. Skytterne som skulle delta er Jenny Stene, Jeanette Hegg Duestad, Katrine Lund, Henrik Larsen, Simon Kolstad Claussen, Jon-Herman Hegg og skeetskytter Jørgen Engen.

– Vi er lei oss for at våre utøvere ikke får muligheten til å delta i New Delhi, men er trygge på at vår avgjørelse er den riktige i et større og lengre perspektiv, sier sportssjef Tor Idar Aune i en pressemelding.

Ingen av de aktuelle reisende er i den oppgitte risikogruppen som har størst fare for alvorlige komplikasjoner ved eventuell smitte. Det er først og fremst de uavklarte konsekvensene av eventuell smitte som vektlegges i avgjørelsen, ifølge skytterforbundet. Faren for å havne i karantene minskes for eksempel betydelig ved å bli hjemme.

