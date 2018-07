Norge uten Braut Håland i avgjørende VM-playoff

Erling Braut Håland drar hjem før G19-landslagets avgjørende VM-playoff mot England for å spille europaligakvalifisering med Molde mot albanske Laci.

Torsdag skal G19-landslaget møte England til kamp om den siste europeiske plassen i neste års U20-VM.

– Molde varslet oss en uke før EM startet at de kunne komme til å kalle Erling hjem til denne kampen, og nå har de altså valgt å gjøre dette. Jeg skulle gjerne hatt en fulltallig tropp inn mot vår siste kamp her borte. Samtidig skjønner jeg at han er en viktig spiller for klubben sin, og jeg ønsker både han og Molde lykke til både på torsdag og i returkampen i Albania neste uke, sier landslagstrener Pål Arne Johansen til fotball.no.

Molde møter albanske Laci i europaligakvalifiseringen. Ved avansement venter enten skotske Hibernian eller greske Asteras.

– Jeg vil også takke Erling og gratulere han med innsatsen for Norge i dette EM, hvor han sammen med alle de 19 andre spillerne har bidratt til at vi nå har muligheten til å ta oss til neste års U20-VM, fortsetter Johansen.

Håland startet samtlige gruppespillskamper og scoret ett mål i G19-EM i Finland. Norge endte på tredjeplass i gruppen og røk dermed ut. Tredjeplassen gjorde at det norske laget møter den andre gruppetreeren, som ble England, om den ledige plassen i neste års U20-VM.

