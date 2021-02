Norge uten medalje da Sundling sikret svensk lagsprintgull i VM

Maiken Caspersen Falla fikk det blytungt på sisteetappen og greide ikke å henge med da Jonna Sundling sikret sitt andre gull under Oberstdorf-VM.

Sundling spurtslo til slutt Nadine Fähndrich, som levert en solid opphenting for Sveits på sisteetappen. Det ga et overraskende sølv.

Slovenia spurtslo Russland og USA om bronsen, mens Falla og Tiril Udnes Weng ble nummer seks.

– Vi hadde håpet på mer, det må vi ærlig innrømme. Det er mange sterke lag. Vi visste at vi var underdogs, og at vi måtte prestere kanskje litt over topp, sa Weng til NRK.

På sin andre etappe satte Sundlings makker Maja Dahlqvist fart på feltet, noe verdensmesteren fra torsdagens sprint fortsatte med på den neste. Hun fikk da en liten luke før veksling, og det var tydelig at Falla fikk det tungt i bakken, selv om hun hang med i medaljestriden.

Tiril Udnes Weng sørget for kontakt ut på siste etappe da Russland plutselig var i tet, men Falla var aldri i nærheten av å henge med i medaljekampen på siste etappe.

– Tungt

– Jeg merket allerede i semifinalen at det var tungt. Det er skuffende å få en sånn dag i VM. Det hadde nesten vært bedre å ha en sånn dag på sprinten, sa Falla til NRK.

– Dessverre har jeg hatt litt mange slike dager dette året, sa hun.

Norge ble nummer tre i sin semifinale bak Sverige og Russland.

– Jeg prøvde å bruke minst mulig, men jeg merker det var en tung dag på torsdag. Jeg skulle gjerne kjent meg litt bedre, sa Falla etter semifinalen.

Fall på første slette

Sverige var den store favoritten før finalen, mens det var Sveits og Slovenia som gikk inn i VM med seire i verdenscupen denne sesongen. I Ulricehamn i starten av februar spurtslo Lampic Linn Svahn i seierskampen. Svahn ble vraket til VM-rennet etter en skuffende sprint torsdag.

Laguttaket så ut til å fungere da Dahlqvist og Sundling sikret gullet.

For Finland startet rennet på en verst tenkelig start på rennet da Krista Pärmäkoski gikk i bakken før en eneste høydemeter var gått. Rolig tempo i tet gjorde derimot at hun greit kom seg inn i gruppa. Før første etappe var unnagjort hadde dessuten tsjekkiske Janatova gått i bakken. Finalen ble derimot mindre rotette etter det.

