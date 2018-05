Norge vant straffedrama mot Tyskland i VM

Norge revansjerte straffetapet mot Tyskland i OL. Tre mål på fire straffeslag ga norsk 5-4-seier i søndagens VM-kamp.

Mathias Trettenes, Tobias Lindström og Anders Bastiansen overlistet iskaldt den tyske keeperen da kampen etter tre ordinære perioder og forlengning måtte avgjøres på straffeslag.

– Jeg er imponert over gutta. Det er ikke så mange timer siden vi gikk av mot Latvia med et surt overtidstap, sa landslagssjef Petter Thoresen til Viasat.

– Det var viktig for den mentale helsen vår å vinne to poeng i dag i stedet for å gi fra oss to.

De tre poengene Norge fikk med seg fra de to åpningskampene kan bli gull verdt med tanke på å unngå nedrykk. Det er nemlig lag nummer 16 og 15 i totalen som rykker ned.

– Vi fortjente seieren, sa Tobias Lindstrøm, som sier det ser bra ut for Norge med tanke på en eventuell kvartfinale.

– Det har vært målet hele tiden, så det går vi for, sa Lindstrøm.

Tung start

Det så ut til at det skulle bli en tung start for de norske gutta da Mathis Olimb pådro seg en utvisning etter få sekunder. Lillebror Ken André var derimot frekk nok til gi nordmennene 1–0 før tyskerne hadde fått etablert seg i norsk sone Han forfulgte en «umulig» puck, vant duellen med sin tyske motstander og satte den i mål via den tyske målvakten.

Da nordmennene fikk mulighet i overtall, utnyttet Thomas Valkvæ Olsen en retur på et skudd fra Lindstrøm til å øke til 2-0.

Tyskerne fikk mange muligheter i overtall, og i den fjerde forsøket lykkes de endelig. Steffen Thoresen satte pucken i eget mål bak en sjanseløs Henrik Haukeland i det norske målet.

OLs tyske toppscorer Patrick Hager ble kreditert målet. Tyskerne hadde fått blod på tann, og 2-2 ble satt inn av Marc Michaelis da han litt for enkelt kom i stor fart på kanten.

Klikk-klakk

Anders Bastiansen ordnet ny norsk ledelse med 3-2 da han fikk æren av å avslutte et praktfullt angrep registrert av rekkekameratene Valkvæ Olsen og Eirik Salsten. Det var klikk-klakk-ishockey på høyt plan.

De transatlantiske dommerne syntes å være i det gavmilde hjørnet, og Hager takket og bukket for muligheten da han utlignet til 3-3 med en nordmann i utvisningsboksen. Denne gangen scoret han uten hjelp fra en norsk spiller.

Norge hadde en svak avslutning mot Latvia lørdag, men var mye bedre med mot tyskerne. Backen Daniel Sørvik gjorde mye rart i lørdagens kamp, men med litt under ti minutter igjen av søndagens kamp skjøt han pucken i mål til 4-3-ledelse bak en dekket tysk målvakt.

Ny utligning

Det tok bare 25 sekunder før Yannic Seidenberg og Tyskland hadde utlignet for tredje gang i kampen, men til sist skulle det bli norsk jubel.

Norge har møtt Tyskland fem ganger tidligere i VM siden landet ble samlet i 1990. Norge tok sin tredje seier, mens Tyskland har like mange. Sist lagene møttes var i OL, og da vant tyskerne 2-1 etter straffer på vei mot sitt sensasjonelle OL-sølv.

Mandag er det kun trening og restitusjon for de norske spillerne foran tirsdagens kveldskamp mot Finland.

(©NTB)

