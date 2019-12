Norge vant VM-slaget mot Danmark, 22-19-seier etter tøff kamp

Norges VM-håp lever for fullt etter en dramatisk seier over Danmark. Håndballjentene gikk ned for telling i starten, men kom tilbake og vant 22-19.

Norge fikk en fryktelig start på kampen. Bomskudd, tekniske feil, nesten ingen redninger av keeper Silje Solberg og et gavmildt forsvar, ga danskene alt de ønsket seg. Det resulterte i 0-5, 2-7 og 3-8 for Norge.

Men det snudde fort da Solberg begynte å redde skudd etter bra støtte fra Norges forsvar.

Danmark ble straffet med flere kontringsmål. 6-9 ble snudd til norsk 12-9-ledelse ved pause etter en frenetisk avslutning av omgangen. Den inneholdt flotte norske mål og en Heidi Løke som ble stygt albuet i gulvet av en motspiller.

Ut

Like etter pause ble Solberg truffet rett i ansiktet etter en avslutning fra kanten. Hun måtte ut for en pause etter smellen.

Det ble en hard kamp, men Norge var hakket bedre tross storspill av Danmarks keeper Sandra Toft. Solberg var også meget god og hadde viktige redninger også i 2.-omgangen.

Den norske seieren gjør at det trolig bygger seg opp til en helt avgjørende kamp mot Tyskland onsdag. At Norge skal feile mot et begrenset Sør-Korea mandag, virker lite sannsynlig.

Tyskland ødela EM for Norge i fjor med en knapp seier i åpningskampen.

Tett

Norge har tre VM-titler hittil. De kom i 1999, 2011 og 2015. Det kan bli en fjerde i Japan om landslagssjef Thorir Hergeirsson klarer å tyne det maksimale ut av sitt lag.

Med fem-seks nøkkelspillere skadd og uaktuelle, svinger prestasjonene i det norske laget mye. Holder det mot for eksempel Russland i en mulig semifinale?

I de to andre kampene i gruppen fikk Norge et resultat med seg, og et som ikke var så gunstig søndag. Serbia slo Sør-Korea 36–33 mens Tyskland overrasket litt med 25–23 over Nederland.

Tyskerne tok dermed over ledelsen puljen. Dette er stillingen: Tyskland 5 poeng, Nederland 4, Norge 4, Serbia 2, Sør-Korea 2 og Danmark 1.

Ved poenglikhet i hovedrunden slår innbyrdes oppgjør inn for å skille lagene. De to beste avanserer til semifinale fredag.

Russland er langt på vei der allerede fra den andre gruppen. Russerne har seks poeng av seks mulige så langt og ser ut til å cruise mot cupspillet.

(©NTB)