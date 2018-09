Norge var best, men sløste og tapte 0-1 i Bulgaria

Landslagets seiersrekke tok slutt i Sofia søndag, men Norge fortjente bedre enn 0-1-tapet som gjør Bulgaria til gruppeleder i nasjonsligaen før oktoberkampene.

Innbytter Radoslav Vasilev hadde vært på banen mindre enn ti minutter da han i det 59. minutt nikket Bulgaria i ledelse på lagets første ordentlige sjanse i kampen. Strahil Popov raidet på høyrekanten og slo et perfekt innlegg. Vasilev vant duellen med Håvard Nordtveit og styrte ballen stolpe-inn i lengste hjørne.

Inntil da hadde det virket som et tidsspørsmål før Norge skulle ta ledelsen i en kamp laget hadde dominert, selv om Bulgaria ble bedre da hjemmelaget la om fra 3-5-2 til 4-2-3-1.

Bjørn Maars Johnsen misset en kjempesjanse etter fire minutter og en ny rett før pause, og Stefan Johansen hadde også store muligheter til å plusse på målkontoen etter målene som ga tre poeng mot Kypros, men Norge fikk ikke uttelling på sjansene i Sofia.

En skuffende kveld ble fullført da Nordtveit fikk sitt annet gule kort i det 88. minutt og ble utvist.

– Det er frustrerende, men vi kan skylde på oss selv. Vi har snakket mye om at vi må være konsentrerte i 90 minutter, også scoret dem på sin ene sjanse, sa landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2 og la til:

– Jeg synes spillerne gjør en godkjent innsats tross resultatet.

Etter seier i årets fem første landskamper ble det tap i den sjette. Norge mistet ledelsen i nasjonsligagruppa, men har alle sjanser til å slå tilbake i oktober. Da venter hjemmekamper mot Slovenia og Bulgaria.

Selv om resultatet ble skuffende, viste Norge igjen at Lagerbäck er i ferd med å bygge et lag som har mye å fare med.

Stor dominans

Lagerbäck snakket før kampen om hvor godt organisert Bulgaria er blitt under Petar Hubtsjev, men søndag fikk den bulgarske landslagssjefen og hans spillere oppleve hvordan et virkelig godt organisert lag ser ut.

Norge tok grep om kampen umiddelbart og sørget for at spillet foregikk på Bulgarias halvdel det meste av første omgang. Hjemmelagets forsøk på å etablere spill endte fort i nettene Norges to stramme firere kastet over banen, om de ikke ble stoppet allerede av spissenes aggressive press.

Bulgaria virket preget av at laget måtte gjøre en endring rett før start da midtbanespiller Simeon Slavtsjev ble skadd under oppvarmingen, og Norge burde ha tatt ledelsen allerede etter fire minutter da Birger Meling fant Bjørn Maars Johnsen helt alene foran mål.

Spissen med en fortid i bulgarsk fotball tok ned ballen og avsluttet, men keeper Plamen Ilijev ofret seg i duellen og fikk blokkert til corner.

Norge fortsatte å styre kampen og kom til flere halvsjanser, mens Bulgaria knapt greide å kjempe seg over midten. Etter en halv time hadde Norge hatt 58 prosent besittelse og ifølge UEFA 10-1 i «farlige angrep». Bulgaria kom litt mer med det siste kvarteret før pause, men Norge skapte de største sjansene.

Traff ikke god nok

I det 38. minutt tok Stefan Johansen et frispark som Johnsen stusset til Mohamed Elyounoussi. Da Moi la inn, hadde kapteinen stormet inn i feltet, der han styrte ballen rett utenfor.

Fem minutter senere dro Moi opp en hurtig kontring som overrumplet Bulgaria slik at de norske kom tre mot to. Bjørn Maars Johnsen fikk pasningen i rett øyeblikk, men skuddet var ikke godt nok til å overliste Ilijev.

En pigg Joshua King var involvert i mye og drev motspillerne til fortvilelse, men kom dessverre ikke til de store sjansene. Sekunder inn i 2. omgang raidet han og skaffet et frispark Stefan Johansen nyttet til å sette Ilijev på nok en prøve keeperen besto.

Etter baklengsmålet ble de norske stresset og produserte mindre enn tidligere i kampen. Alexander Sørloth nikket på mål etter hjørnespark i det 81. minutt, men Ilijev var der igjen.

Etter å ha slått Bulgaria i de tre første møtene på 2000-tallet måtte Norge se seg slått, men spenningen i nasjonsligagruppa lever for fullt. I oktober kommer anledningen til revansj.

