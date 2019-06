Norge videre i VM etter straffedrama mot Australia

Lørdagens åttedelsfinale inneholdt samtlige ingredienser som trengs i et drama. Til slutt kunne Norge innkassere VM-kvartfinale etter straffesparkkkonkurranse.

NORGE - AUSTRALIA 2-1 etter straffesparkkonkurranse:

NICE (Nettavisen): For åttedelsfinalen i Nice ble av det svært dramatiske slaget. Norge tok ledelsen ved Isabell Herlovsen før pause, men derfra handlet mye om å forsvare ledelsen.

Det virket et hardtarbeidende norsk lag å klare, men etter 81 minutter kom den australske utligningen da Elise Kellond-Knight skrudde en corner rett i mål.

- Hva skjer der? Det er jo ikke en godt slått corner. Den glir tvers gjennom hele feltet. Det er utilgivelig snaue ti minutter før slutt, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp etter Australias 1-1-mål.

Caroline Graham Hansen var millimeter unna å sende Norge tilbake i føringen på overtid, men hennes avslutning smalt i stolpen før den rullet på streken og forsvant ut igjen.

- Er det virkelig mulig? Man kan snakke om marginer så mye man vil. Der ser vi det. Du kommer omtrent ikke nærmere. For en måte det hadde vært å gå til kvartfinale på, på overtid, sa Christian Nilssen etter Graham Hansens mulighet.

Dermed gikk det hele til ekstraomganger, og også der ble det dramatikk. Australias Alanna Kennedy ble sendt av banen med direkte rødt kort etter 105 minutter, og gjorde at Norge tok tilbake initiativet.

Vilde Bøe Risa traff tverrliggeren på et langskudd og Norge styrte begge de to ekstraomgangene, men til tross for flere store muligheter uteble uttellingen.

Det betød straffesparkkonkurranse, og der trakk Norge det lengste strået.

Caroline Graham åpnet for Norge fra ellevemetersmerket, og hun satte ballen sikkert i mål. Australias stjerne Sam Kerr brant sitt forsøk over og sørget for at Norge fikk initiativet tidlig i straffesparrkonkurransen.

Guro Reiten var sikker da hun skjøt Norges straffe nummer to, og da Hjelmseth reddet forsøket fra Emily Gielnik var Norge virkelig i førersetet.

Maren Mjeldes scoring gjorde at Norge hadde matchball da Steph Catley gikk fram, men hun scoret på sitt forsøk.

Det var imidlertid for sent for Australia, for da Ingrid Syrstad Engen scoret kunne det norske laget slippe jubelen løs.

Det betyr at Norge skal spille kvartfinale i Le Havre 27. juni. Der venter vinneren av kampen mellom England og Kamerun.

VAR-drama

Det store samtaleemnet før pause oppsto etter 44 minutter da det ble blåst straffespark etter en handssituasjon.

For da dommer Riem Hussein pekte på straffemerket etter at Maria Thorisdottir hadde klarert ballen med skulderen, gikk det et sukk gjennom de norske supporterne i Nice.

Som så mange ganger før i dette mesterskapet måtte dommerteamet i videobussen kobles inn, og da de, etter mange minutters betenkningstid, ikke klarte å avgjøre om ballen var borti Thorisdottirs arm eller ikke, måtte Hussein selv ut på sidelinjen for å sjekke videobildene.

Også den tyske dommeren brukte lang tid foran videoskjermen, men endte opp med å gjøre om sin egen avgjørelse.

Aleksander Schau ga i NRKs studio uttrykk for at han er tilhenger av selve konseptet VAR, men mener avgjørelsen lørdag tok alt for lang tid å fatte.

- Hvor mange ganger så hun det? Det så nesten ikke ut som hun skjønte hva hun så på, sa han før han fortsatte.

- Når det tar tre minutter og 20 sekunder, da spiller VAR med ganske dårlige kort. Det er så mye at da går VAR tungt i minus rundt om i verden, for dem som er glad i fotball. Det må gå mye, mye, mye fortere enn det der hvis vi skal sitte her og forsvare VAR. Vi kan ikke holde på i fem minutter. Det er sludder, men konseptet er jeg veldig glad i.

LANG TID: Det tok mange minutter før Riem Hussein valgte å gjøre om sin egen avgjørelse etter først å ha dømt straffespark til Australia. Foto: Skjermdump NRK

Herlovsen-mål og VAR-kaos

Avgjørelsen kom uansett som en handsrekning for Norge, som dermed kunne gå til pause med ledelse.

Men det var Australia som startet klart best i Nice. Mye handlet om Sam Kerr i oppladningen, og etter kun 30 sekunder viste hun seg fram.

Spissen fikk ballen skrått ute til venstre, slo en tunnel på Maren Mjelde før hun sendte ballen i nettveggen.

Det var en klar vekker til det norske laget, men det var «Matildas» som åpnet klart best på den franske rivieraen.

Kun minutter etter Kerrs sin kjempesjanse var det hennes lagvenninne Hayley Raso som viste seg fram. Et strålende australsk angrep endte ute hos høyrekanten som dro av Kristine Minde, men 24-åringen plasserte avslutningen rett i fanget til Ingrid Hjelmseth.

Norge slet med å komme seg inn i kampen, men etter 10 minutter viste Caroline Graham Hansen sin viktighet.

24-åringen, som var usikker til kampen på grunn av sin ankelskade, kom seg fri ute til høyre, men innlegget ble blokkert av en australsk forsvarsspiller.

Åtte minutter senere var hun på farten ute til høyre igjen, men skuddet forsvant utenfor. Norge nummer 10 var imidlertid fellesnevneren hva angikk farligheter innledningsvis.

Også etter 24 minutter forsøkte hun lykken, men siktet var stilt inn et par knepp for mye til venstre, for å bruke et skiskytteruttrykk.

Etter 31 minutter viste imidlertid en Kolbotn-duo at det finnes hull i det australske forsvaret.

Karina Sævik fikk ballen ute til høyre, og sendte ballen i bakrom. Den australske forsvarsfireren etterlot seg mye bakrom, og Herlovsen kom alene med Lydia Williams. Spissveteranen var iskald alene med keeper og sendte Norge opp i 1-0.

1-0: Isabell Herlovsen satte inn lederscoringen for Norge mot Australia lørdag. Foto: Eric Gaillard (Reuters)

Det norske laget styrte mot ledelse til pause da Hussein pekte på straffemerket etter at Thorisdottir hadde forsøkt å klarere ballen.

Den tyske dommeren mente midtstopperen klarerte ballen med armen, mens reprisene viste at det heller kanskje var skulderen det var snakk om. Det tok uansett mange minutter før både videobussen og hoveddommer hadde kommet fram til en avgjørelsen, og Hussein valgte til slutt å gjøre om sin egen avgjørelse.

Australsk press og annullert scoring

Australia startet den andre omgangen som den første, og presset Norge tidlig langt bak i banen.

Allerede etter 52 minutter var de igjen farlig frampå da et innlegg fant Caitlin Foord på bakre stolpe, men midtbanespilleren kom akkurat for sent til å kunne sette ballen i nettet.

De norske spillerne åpnet den andre omgangen nervøst, og etter 60 minutter satt ballen i mål da Kerr plutselig var alene igjennom.

En stygg feilpasning av Syrstad Engen gjorde at den australske stjernespissen ble spilt alene med Hjelmseth, men assistentdommer var korrekt oppe med flagget og annullerte scoringen.

Etter hvert som det australske laget satset mer og mer offensivt, åpnet det seg stadig rom for de norske spillerne på kontringer.

Ved to anledninger kom Graham Hansen til skuddposisjon inne i feltet, men ved begge anledningene ble avslutningen reddet av Williams i Australias mål.

Australia presset hardt for et utligningsmål som ville gitt ekstraomganger, men spesielt stopperduoen Mjelde/Thorisdottir stanget unna i stor stil.

Etter 81 minutter kom imidlertid utligningen da en corner tilsynelatende ble skrudd rett i mål. Det norske laget hang virkelig i tauene i sluttminuttene, men på overtid var Graham Hansen kun milimetere fra å sende Norge videre til kvartfinalen.

24-åringen dro seg inn fra venstre før hun smalt til. Ballen gikk i stolpen før den danset på streken og forsvant ut.

Bøe Risa i tverrliggeren

Norge hevet seg i første ekstraomgang, og Vilde Bøe Risa tvang Williams ut i full strekk da hun prøvde seg fra distanse.

Også Caroline Graham Hansen fikk en kjempesjanse i den første ekstraomgangen, men Williams vartet igjen opp med en kjemperedning.

Etter 104 ble innbytter Lisa-Marie Karlseng Utland spilt igjennom, og i duell med Alanna Kennedy. Reprisene viste at den australske forsvarsspilleren hadde et solid tak i trøya til Utland, og Hussein viste til slutt Kennedy av banen.

Norge fortsatte å styre etter utvisningen, og Bøe Risa smalt ballen i tverrliggeren da hun skjøt fra distanse.

Norge fortsatte å styre spillet, men til slutt måtte det avgjøres fra ellevemetersmerket hvor Norge til slutt vant.