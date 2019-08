Norge vil arrangere G19-EM i fotball i 2022

Både Nils Johan Semb og Pål Arne "Paco" Johansen håper Norge blir delt G19-EM i 2022. – Det ligger mange plussfaktorer i å arrangere et mesterskap, sier Semb.

Dersom søknaden blir innvilget, vil kampene bli spilt i Oslo, Hønefoss, Jessheim og Mjøndalen.

– Det er veldig positivt, og jeg håper at styret også går for å søke om enda flere mesterskap i framtiden, både på herresiden og damesiden. Det er jo først og fremst å søke på de mesterskapene som har åtte nasjoner med som er mest nærliggende. Det er mange plussfaktorer som ligger i å arrangere et mesterskap, sier tidligere landslagssjef og nåværende seniorrådgiver Nils Johan Semb.

Dersom Norge får tildelt mesterskapet, blir det første gang landet arrangerer et G19-EM siden 2002.

– Dette er veldig spennende. Det skjedde mye positivt i norsk fotball etter 2002 som en reaksjon. Å få sju av de beste lagene i Europa opp hit og konkurrere mot oss, det er veldig bra for både spillerne og norsk fotball, sier Pål Arne «Paco» Johansen, som ledet Norge under U20-VM i Polen i mai, og som nå jobber med flere årganger.

2003-årgangen

Dersom Norge får tildelt mesterskapet, vil det primært være 2003-årgangen som vil representere hjemmenasjonen.

– Det blir viktig å få et ordentlig opplegg rundt laget som eventuelt skal være med, siden man mister kvalifiseringen med tolv kamper når man er forhåndskvalifisert som vertsnasjon. Det sportslige løpet her blir viktig, sier Johansen.

– Det er kjempespennende å arrangere et G19-mesterskap. Vi har jo også kvalifisert oss til to EM på rad, som er oppsiktsvekkende når det bare er sju plasser å slåss om. Trangere nåløye får man ikke, sier seksjonsleder for aldersbestemte landslag, Truls Dæhli.

– Det å spille i et mesterskap er utrolig verdifullt for alle lag. Og det å arrangere er også en god mulighet til å få den erfaringen man ønsker.

1-9 i 2002

I 2002 ble kampene spilt på Gjemselund, Melløs, Hønefoss, Åråsen, Nadderud, Marienlyst og Ullevaal. Da endte Norge med Christian Grindheim, Kristoffer Hæstad og Rune Almenning Jarstein sist i gruppen med null poeng og 1-9 i målforskjell.

– Det var veldig utviklende for organisasjonen, både på arrangementssiden, men også på den sportslige delen. Da er man også automatisk kvalifisert, sier Semb.

I mesterskapet for 17 år siden spilte stjerner som Petr Cech, Andres Iniesta, Philipp Lahm, Per Mertesacker og Fernando Torres. Sistnevnte ble toppscorer og avgjorde finalen mot Tyskland.

– Dette danner en referanseramme og er motiverende for dem som kan delta og miljøene rundt, sier Nils Fisketjønn, sjef for konkurranseavdelingen i NFF, til NRK.

I juli spilte det norske G19-landslaget EM i Armenia. De røk ut i gruppespillet etter to uavgjorte og ett tap.

