Norge vil søke alpin-VM i 2027 med Narvik som vertsby

Norges Skiforbund gikk som ventet inn for Narvik som vertsby i søknaden om VM i alpint på norsk jord i 2027.

Valget ble klart etter et styremøte i skiforbundet mandag kveld. Beslutningen var i tråd med anbefalingen fra en Terje Lund-ledet arbeidsgruppe som har jobbet med å se på de mulige norske kandidaturene.

Nasjonalanlegget på Hafjell og Kvitfjell vrakes dermed i forsøket på å få alpin-VM til Norge for aller første gang.

– Vi har ikke hensyntatt at noen har ment at det er deres tur, at de fortjener det, eller distriktshensyn. Vi har valgt kandidaten vi tror vi kan vinne fram med internasjonalt og som har størst mulighet til å bringe alpin-VM til Norge, sa skipresident Erik Røste da han la fram skistyrets beslutning.

– Vi har kommet fram til at Narvik er den beste kandidaten, og beslutningen er enstemmig. Også arbeidsgruppa (Lund-utvalget) og alpinkomiteen er kommet fram til samme konklusjon, la han til.

Nordlandsk jubel

Nordland fylkeskommune var full av begeistring etter at valget av søkerkandidat var offentliggjort.

– Det er bare å gratulere hele Alpint-Norge. Narvik vil kunne gi en spektakulær opplevelse som ingen andre byer i hele verden kan gi, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding.

– Det betyr mye at Ski-Norge stiller seg bak en slik søknad. Men skal vi komme helt i mål i denne krevende slalåmløypa, så må vi holde fokus og holde trykket på rett ski gjennom hver eneste port. Først når Det internasjonale skiforbundet går for Narvik, kan vi slippe seiersropet fullt ut, påpeker han.

Skuffelse

Hafjell og Kvitfjell har i en årrekke arrangert verdenscuprenn og har betydelig mer arrangørerfaring enn Narvik. Sistnevnte arrangerte blant annet NM i 2017.

– Jeg forstår at Hafjell/Kvitfjell er skuffet. Hafjell/Kvitfjell er også kvalifisert til å arrangere et VM, men vektleggingen gikk i deres disfavør denne gangen, sa Røste.

Både han og alpinkomiteens leder Ola Evjen var opptatt av at mandagens valg ikke må ta gnisten fra dem som arrangerer verdenscup og andre viktige alpinkonkurranser i Gudbrandsdalen.

– Gudbrandsdalen med Hafjell og Kvitfjell er veldig viktig for oss. Et VM er en enkelthendelse. Vi må komme i dialog med Gudbrandsdalen og sørge for å bevare og videreutvikle anleggene og satsingen der oppe, sa Evjen.

Valgte dyreste alternativ

Økonomisk var det stor forskjell mellom utfordrerne, ettersom et VM i Narvik vil koste anslagsvis 500-600 millioner kroner, mot om lag 100 millioner kroner i Hafjell/Kvitfjell. På grunn av finansieringsplanene for mesterskapet skal dette ikke ha vært avgjørende for valget.

– Viljen i Narvik til å gjennomføre de nødvendige utbyggingene framstår som tilfredsstillende, kommenterte skipresident Røste.

Derimot ble det i Lund-gruppas anbefaling lagt stor vekt på logistikken. Narvik har én arena, mens det er betydelig avstand mellom Hafjell og Kvitfjell.

Værforhold ble også vurdert, men skistyret kom fram til at det værmessig ville være forsvarlig å arrangere et VM både i Narvik og på Hafjell/Kvitfjell.

(©NTB)

