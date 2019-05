Norges 12-0-seier over Hondruas etterforskes for kampfiksing

Fotballpresidenten i Honduras mener en gjennomgang fra øverste internasjonale hold er naturlig.

Norge knuste Hondruas med 12-0 i U20-VM torsdag. Nå skal FIFA etterforske kampen for kampfiksing.

Fotballpresidenten Jorge Salomón i Honduras bekrefter overfor medier i landet at 0-12-tapet for Norge kommer til å bli etterforsket av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Salomón sier til avisa Diario Diez at FIFA skal undersøke om det har vært kampfiksing involvert i det oppsiktsvekkende resultatet. VG omtalte disse uttalelsene først her i landet.

- FIFA har allerede folk som jobber med den typen undersøkelser. Vi er på den andre siden av kloden. Hvis det skjedde noe, så kommer de til å undersøke det. Vi har lite informasjon, siteres Salomón på av Diario Diez.

Salomón tilføyer at han ikke tror det gigantiske tapet skyldes kampfiksing, men at det er naturlig at FIFA vil se nærmere på hva som skjedde.

Sitatene er også gjengitt hos La Prensa.

Opplysningen om FIFAs etterforskning kommer fram etter at TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var klokkeklar i samtale med Nettavisen om hva han mente om oppgjøret torsdag. Han er overbevist om at Honduras tapte med vilje.

- For meg er det ingen tvil. Her er det noen som har plassert masse penger på Norge underveis i kampen. Honduras-spillerne har gjort jobben sin. De ønsket nok å tape så mye som mulig her, sier TV 2-eksperten til Nettavisen.

U20-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen mener beskyldningene mot Honduras framstår som tvilsomme.

- Det høres merkelig ut, synes jeg. Jeg har sett Honduras i ni kamper og jeg har sett at om du spiller slik som Uruguay gjorde mot dem, så kan du vinne, men du vinner lite. Spiller du slik som New Zealand og vi gjorde mot dem, som har lignet veldig på hverandre, så er det måten å slå dem på, sier treneren til Nettavisen.

Erling Braut Haaland scoret hele ni mål i kampen. Det er fortsatt uklart om Norge går videre i mesterskapet som en av fire gruppetreere. Det avgjøres etter fredagens kamper.