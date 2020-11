Norges avreise til kampene i Romania og Østerrike er stoppet

Mer trøbbel for landslagsgutta før de avgjørende kampene.

Artikkelen utvides.

A-landslagets avreise til Norges Nations League-kamper i Romania og Østerrike er utsatt. Det skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding lørdag.

Det første oppgjøret mot Romania i Bucuresti skal foregå allerede søndag kveld med kampstart 20.45.

På et møte lørdag formiddag har Helsedirektoratet varslet at de setter foten ned for reiseplanen til Lars Lagerbäcks menn.

Les også: Bekrefter utsettelser: Seriegullet i Toppserien må vente

Tilbakemeldingen NFF har fått er at reisen utfordrer bestemmelsene i den norske forskriften. Forbundet skriver videre at de mener forskriften ikke har tatt høyde for situasjoner som den man er havnet i nå.

Fredag ble det kjent at landslagets visekaptein, Omar Elabdellaoui, testet positivt for koronaviruset. Seinere samme dag besluttet NFF å reise til kampene i Romania og Østerrike med en redusert spillertropp, der de fem spillerne fra Eliteserien ble sendt hjem fra samlingen. Tanken var at en landslagstropp kun bestående av spillere som bor i utlandet ville være et tilstrekkelig tiltak.

Etter de norske bestemmelsene skal nærkontakter av smittende settes i karantene i ti dager.

Ulik regeltolkning



NFF varsler at de nå sender en skriftlig søknad til Helsedepartementet.

- Når Helsedirektoratet setter foten ned har vi bedt troppen bli igjen i Norge inntil vi får en ny vurdering. Vi har norsk lovverk på en side som vi tolker ulikt. Reiser vi ikke, bryter vi det europeiske fellesskapet vi er en del av. Vi, og ikke minst spillerne, mister en mulighet for å kvalifisere oss til VM skulle vi mislykkes i første runde, sier president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund.

- Vi mister sjansen for puljeseier som ville gitt opprykk til nivå A og derav mer attraktive motstandere samt at dette har meget store økonomiske konsekvenser for oss. I tillegg vil vi som eneste land i UEFA ikke stille til obligatoriske kamper som vi har forpliktet oss til. Dette er en særdeles krevende situasjon, fortsetter Svendsen.

Les også: Reagerer kraftig etter smitte i Norges tropp: - Dette var galskap

De norske spillerne er testet fire ganger siden ankomst Norge, og senest fredag kveld. Samtlige 39 prøvesvar som er mottatt er negative, påpeker NFF i pressemeldingen.

Forbundet har vært i dialog med det rumenske fotballforbundet som ønsker den norske troppen velkommen. I Romania skal de være trygge for at UEFA-protokollen gir en god ramme rundt kampen.

Men UEFA-protokollen og skiller seg altså fra de norske bestemmelsene. Helsedirektoratet har ifølge NRK kommunisert til NFF at UEFAs regler ikke står over norsk lov. Ti dagers karantene gjelder for spillere og støtteapparatet i den norske troppen i henhold til norske regler.

- Betyr mye for oss



I en felles uttalelse sier kapteinsteamet til det norske landslaget, Stefan Johansen og Martin Ødegaard, at kampene mot Romania og Østerrike betyr mye sportslig for spillerne.

- Dersom vi ikke stiller lag betyr det at vi taper to kamper. Det betyr en tapt mulighet for å kvalifisere oss til VM. Vi er selvsagt bekymret for den økte smittesituasjonen i samfunnet. Derfor gjør vi alt i hverdagen for å ikke utsette andre for risiko. Som fotballspillere har vi levd i karantene i seks måneder. Vi gjør det vi kan for å holde fotballen i gang. Disse kampene betyr mye for oss, sier Stefan Johansen og Martin Ødegaard i uttalelsen.

Lørdag ble det også kjent at myndighetene i Østerrike stenger ned samfunnet, på lik linje med hva de gjorde i landet i mars. Nedstengingen skal vare til begynnelsen av desember, melder NTB.

Norges kamp mot Østerrike i Wien er berammet til onsdag med kampstart 20.45.

Tidligere denne uka ble den planlagte treningskampen mot Israel på Ullevaal avlyst. Det skjedde etter oppfordinger fra norske helsemyndigheter og et et smittetilfelle i Israels spillertropp.

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget