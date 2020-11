Norges EM-avgjørelse får danskene til å rase: - Skandaløst!

Dansk håndballekspert er ikke nevneverdig imponert etter at Norge måtte si fra seg vertskapet for håndball-EM.

Håndball-EM skulle i utgangspunktet deles mellom Norge og Danmark, men mandag kom bekreftelsen fra det norske håndballforbundet at Trondheim må si fra seg vertskapet som følge av koronapandemien.

Dermed står Danmark enn så lenge igjen som eneste arrangør, kun 17 dager før første kamp.

Det får Bent Nyegaard, håndballekspert for danske TV 2, til å reagere kraftig.

- Det er skandaløst. Det er ikke på grunn av en utvikling av koronaen nå nylig. Det har ligget i kortene lenge. De siste tre ukene er alt blitt avlyst i Norge i diverse sportsgrener. De skulle tatt denne beslutningen for 14 dager siden, sier han.

- Kjøper ikke Norges forklaring

Mandagens beslutning gjør at Trondheim må skrote sine planer om å være arrangørby. Tilbake står Danmark, som kan risikere å måtte arrangere mesterskapet alene, og i så måte måtte ta hensyn til åtte ekstra landslag utover de planlagte.

Kåre Geir Lio, president i Norges håndballforbund, uttaler at de har gjort alt i sin makt for å beholde rettighetene til EM i desember, men at de slutt måtte gi opp.

- Vi har snudd hver stein i håp om å få til mesterskap i Norge. Nå er tida kommet for å akseptere at det ikke lar seg gjøre, med de retningslinjene som gjelder her hjemme. Det respekterer vi. Vi har flere ganger sagt at norske myndigheter er verdensmestere på smittevern, og det gjentar jeg gjerne, sier han.

Den forklaringen kjøper ikke Nyegaard uten videre.

- Det har vært krystallklart at Norge ikke ville bli klar til å arrangere dette med de norske restriksjonene. Det er ergerlig at det har tatt Norges håndballforbund så lang tid, forteller han til egen kanal.

Han er imidlertid trygg på at hans eget land har egenskapene som skal til for å arrangere et vellykket mesterkap.

- Det Danske håndballforbundet og Danmark er generelt verdens- og europamester i å arrangere sluttspill, avslutter han.

I slutten av oktober ble det klart at norske smittevernregler ville gjøre det vrient å gjennomføre EM på norsk jord. En positiv koronaprøve hos en spiller eller leder ville sette hele laget ut av spill. Også nylige motstanderlag ville blitt rammet.

Reglene i Danmark er mindre strikte for EM-delegasjonene.

Etter hektisk møtevirksomhet og forslag til nye smittevernprotokoller den siste tiden, kom man ikke i mål med en lemping på smittevernreglene i Norge. Dermed måtte Norges Håndballforbund og Det europeiske håndballforbundet (EHF) ta beslutningen og si farvel til kamper i Norge.

Tett

Norge skulle hatt to innledende gruppespill, en hovedrunde og så hele cupspillet fra semifinaler, alt i Trondheim.

EM spilles i perioden 3.–20. desember.

Norge har ikke vunnet en tittel siden EM i 2016. På de fem siste mesterskapene (OL, VM og EM) er tittelen fra fire år tilbake eneste norske gull.

Den gangen ble tittelen sikret i Boxen-hallen i Herning. Det er også der store deler av årets EM trolig vil bli avviklet.

- Det er krevende dager for tida. Verden står midt i en pandemi. Men vi vil de neste dagene gjøre det samme som vi har gjort de siste månedene: lete etter forsvarlige løsninger dag for dag. Målet er at de aktiviteter som kan la seg gjennomføre på forsvarlig vis, skal gjennomføres. Vi håper at et EM i Danmark blir en slik aktivitet, sier håndballpresident Lio.

