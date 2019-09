Norges EM-håp lever: Spilte uavgjort borte mot Sverige

Likevel er det trolig med en bitter følelse Norge reiser fra Stockholm. Rødtrøyene hadde nemlig flere muligheter til å stikke av med seieren.

SVERIGE - NORGE 1-1:

STOCKHOLM/OSLO (Nettavisen): EM-håpet lever fortsatt for Norge etter at Lars Lagerbäck & co klarte uavgjort borte mot Sverige på Friends Arena søndag kveld.

Stefan Johansen sendte Norge i føringen etter et fint angrep rett før pause, før Sverige utlignet med Emil Forsberg en halvtime før slutt. Dermed endte det 1-1.

Etter kampen var Joshua King tydelig irritert over at Norge ikke tok flere av sjansene sine:

- Jeg synes vi fortjener å vinne. Vi driver og tuller på slutten der, vi slipper inn et mål og skal drible på slutten når vi kan ha tre kontringer mot deres tregeste stopper. Vi prøver å drible og mister ballen altfor mye, og nå ligger vi to poeng bak Sverige. Derfor er jeg er irritert, sa Joshua King til TV 2 etter kampen.

Irritert King

- Vi ga bort to poeng sist kamp, og spilte bedre enn dem mesteparten av kampen, med unntak av den siste halvtimen. I dag styrer vi i hvert fall førsteomgangen, i andreomgangen så slipper vi oss bakpå, og ligger for dypt. Vi slutter å spille fotball. Det blir for mange lange baller og vi taper alle andreballene. Så scorer de, de får overtaket, men vi har kontringer på slutten vi ikke tar vare på, fortsatte King.

Han mente at de sjansene fort kan være skjebnesvangre for mulighetene til å gå til EM neste sommer:

- Hvis man skal til EM så må man ta disse sjansene. Man får de ikke mange ganger i kvalifiseringen, det skjer ikke.

Han var også tydelig på at Norge nå må slo Romania og Spania dersom de skal sikre seg plassen til EM:

- Ja, vi må jo det. Jeg tror ikke Sverige kommer til å kaste bort noen poeng. De har Spania de også, og der tror jeg de taper. Men de kommer ikke til å gi fra seg poeng mot de andre, de er et godt i lag. I dag burde vi ha vunnet.

- Jeg følte vi hadde EM i hendene, hadde vi vunnet i dag hadde jeg vært ganske sikker på at vi hadde slått Romania borte. Nå må vi vente på Sverige .. Vi burde tatt hånd om business, men vi kaster bort en sjanse, sa King til TV 2.

Nettavisen opplyste Norges landslagssjef Lars Lagerbäck på pressekonferansen etter kampen om Kings uttalelser. Da var svensken ærlig om at han er uenig med sin egen stjernespiss.

- Nei, det kan jeg ikke si at jeg er. Vi taper ball en del ganger, men det var en tøff kamp og de var aggressive, King tapte også ball en del ganger, så man må se seg selv i speilet, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Med et tap i Stockholm ville Norge vært hektet av i kampen om EM-billett, men nå lever håpet.

Med fire kamper igjen å spille har Norge 9 poeng, Romania 10 og Sverige 11.

Det er med andre ord fortsatt rimelig åpent hvem som kniper andreplassen bak Spania og får direktebillett til EM.

Norge har følgende kamper igjen:

Spania (h), Romania (b), Færøyene (h) og Malta (b).

Sverige har følgende kamper igjen:

Malta (b), Spania (h), Romania (b) og Færøyene (h).

Romania har igjen følgende kamper:

Færøyene (b), Norge (h), Sverige (h) og Spania (b).

Lagerbäck overrasket i laguttaket før kamp da han dyttet inn Markus Henriksen på laget og skjøv Ødegaard ett hakk frem i banen. Henriksen spilte sist kamp mot Færøyene 10. juni.

- Vi ville gi Martin Ødegaard i så fri rolle som mulig, forklarte landslagssjefen overfor TV 2 før kampstart, og innrømmet at formasjonen ville bli tilnærmet likt 4-5-1.

GOD: Martin Ødegaard var blant Norges toneangivende spillere - igjen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Det så ut til å funke bra, og første omgang bar preg av et norsk lag som hadde overraskende god kontroll i svenskenes storstue.

Sverige skapte tidvis overtall på Norges venstreside der Ole Selnæs og Haitam Aleesami slet med å få ting til å klaffe 100 prosent, men likevel gikk det lenge mellom hver gang det ble farlige tendenser foran Rune Jarstein i Norge-målet.

Norge tok ledelsen

Minuttet før pause kom kampens første mål, og det var Norge som sjokkerte vertene. Andreas Granqvist slo en feilpasning på egen halvdel som ble snappet opp av Joshua King, og den norske spissen satte fart mot mål før han slapp videre til Ødegaard, som pirket den videre til Stefan Johansen.

Fra ti meter gjorde kapteinen ingen feil og satte inn 1-0 sikkert med en avslutning nede til venstre bak Robin Olsen. Dermed gikk Norge til pause med 1-0-ledelse.

Norge, anført av en Martin Ødegaard som først slo sin første feilpasning i det 52. minutt, frustrerte tidsvis svenskene med klokt og sikkert pasningsspill. Men gang etter gang lot man Sverige og Mikael Lustig komme rundt på Norges venstreside og slå innlegg, og en halvtime før slutt straffet det seg.

Et Lustig-innlegg skapte klabb og babb før ballen havnet hos Albin Ekdal. Han spilte enkelt videre til Emil Forsberg, som satte inn 1-1 med en kontant avslutning nede i venstre hjørne.

Norge kunne igjen tatt ledelsen fem minutter senere da Ødegaard spilte innbytter Tarik Elyounoussi gjennom med en fantastisk pasning, men Elyounoussi valgte å forsøke å legge tilbake til King i stedet for å skyte, og Sverige fikk klarert.

Gamblet

Lagerbäck satset offensivt det siste kvarteret og byttet innpå Erling Braut Haaland for å danne spisspar med King. Det ga nesten umiddelbar uttelling da Ødegaard minutter senere sendte King gjennom med en glimrende stikker, spissen la ballen inn foran mål - og Haaland var bare halvsekundet for sent ute til å sette inn 2-1.

Men det ble altså ingen seierherre søndag, og kampen ebbet ut på 1-1.

Nå fortsetter EM-kvaliken med hjemmekamp mot Spania for de norske gutta. Den kampen går av stabelen på Ullevaal 12. oktober.