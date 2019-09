Norges EM-kvalifiseringskamp mot Romania vil gå for stengte tribuner

UEFA straffer Romania etter episode i kampen mot Spania.

Det er rumenske medier som skriver dette fredag kveld.

Nettstedet gsp.ro er blant dem som omtaler saken og der står det å lese at Romania blir nødt til å spille kampen mot Norge for stengte tribuner 15. oktober.

Hendelse mot Spania



Det rumenske fotballforbundet skal i tillegg har blitt ilagt en bot på 83.000 euro av det europeiske fotballforbundet (UEFA), skriver nettstedet videre.

Bakgrunnen for straffen skal være at to rumenske supportere stormet ut på banen under kvalifiseringskampen mot Spania tidligere i høst. I forkant av dette skal det også ha vært upassende sanger fra tribunen og bluss som ble kastet ut på banen.

Rumenske fans skal ha brutt mot UEFA-reglene ved flere anledninger og det er derfor forbundet nå skal ha valgt å slå ned på dette med denne straffen.

STORMET BANEN: I kampen mellom Romania og Spania. Foto: Stoyan Nenov (Reuters / NTB scanpix)

Gsp.ro skriver at det «var nesten umulig å unnslippe en slik straff nå».

Det rumenske fotballforbundet skal senere ha bekreftet at kampen mot Norge går for tomme tribuner i en pressemelding på sine nettsider.

200 Norge-supportere



Ifølge UEFA-reglementet skal det imidlertid være slik at opp til 200 tilskuere fra bortelaget, altså Norge, få slippe inn på stadion til EM-kvalifiseringskampen.

Rumenske medier skriver at Romania på sin side vil be UEFA om tillatelse til at barn under 14 år kan få komme inn på kampen, slik at rumenerne får noe støtte.

Norge står med 9 poeng etter seks kamper i gruppe F av EM-kvalifiseringen og må slå rumenerne borte for å ha noe håp om EM-spill i 2020.

Romania står med 10 poeng etter seks kamper i gruppen. Da lagene møttes på Ullevaal stadion ledet Norge 2-0, men det endte med uavgjort 2-2.