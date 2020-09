Norges Fotballforbund avlyste sesongen for breddefotballen: – En trist dag

Det blir ingen 2020-sesong for breddefotballen. Som følge av virussituasjonen har Norges Fotballforbund besluttet å sette sluttstrek.

– Dette er en trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretser og ikke minst alle klubber og spillere som er berørt og har hatt et håp om seriespill i 2020, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

– Vi har jobbet for at skal klare å åpne for resten av bredden. Når smittesituasjonen er sånn som den er i Norge, og det ikke kan åpnes, så er det trist også i et folkehelseperspektiv. Fotballen er åpnet for nesten 300.000 spillere allerede. Det er veldig synd for den gjenværende delen av unge voksne som ikke får utøve fotballen, utdyper Svensen overfor NTB.

– Norge er et mangeslunget land, og det er ikke mulig å gjennomføre seriespill i år. Nå håper vi at vi får åpnet for kontakttrening om ikke lenge, at smittesituasjonen tilsier det.

I pressemeldingen understrekes det at norsk fotball har tatt smittevern på alvor fra dag én og utviklet gode smittevernprotokoller for alle nivåer.

– Vi har lyktes med mye og fått åpnet opp for seriekamper i både toppfotballen og barne- og ungdomsfotballen. Gjennom dette har klubbene fått god erfaring med smittevern, og det er få eller ingen smittetilfeller som kan spores tilbake til fotballaktivitet, sier Svendsen.

Nedrykksproblematikk

– For gjenværende serier har vi satt opp avdelinger med få lag og korte reiseavstander. Når regjeringen til tross for dette likevel ikke har åpnet opp for normal kontakttrening igjen nå, så har vi ikke noe annet valg enn å avlyse sesongen. Det er rett og slett ikke lenger praktisk mulig å gjennomføre den over hele landet.

Norges Fotballforbund har kansellert sesongen for 2. divisjon kvinner (nivå tre) og 3. divisjon menn (nivå fire). Det er forbundets 18 kretser som organiserer øvrig breddefotball for voksne, men med forbundsstyrets beslutning er det en naturlig konsekvens at også kretsene kansellerer sine serier for voksne.

Svendsen sier til NTB at det ikke er avgjort hva som skjer med tanke på eventuelt nedrykk fra 2. divisjon.

– Nei, det er det ikke. Vi skal ha en dialog med klubber og interesseforeninger som det vedrører, før vi beslutter hva som skal skje, sier han.

Vil ha rask treningsstart

NFF har vært tydelig på at dersom man ikke kom i gang med treninger innen midten av september, måtte sesongen avlyses. Nå er beslutningen fattet. Likevel venter man fortsatt utålmodig på klarsignal for kontakttrening.

Tor-Christian Gjelsvik, som er kretsleder i NFF Hordaland og leder av kretslederkomiteens arbeidsutvalg, sier at det blir viktig å komme i gang med full trening så fort som mulig for å dempe frafallet.

– Det er ikke lenger økonomi, men frafall i senior breddefotball som volder klubbene mest bekymring. Det viser klubbundersøkelsen som NFF nylig gjennomførte, sier han i pressemeldingen.

– Det meldes om langt færre folk på trening, og vi vet at A-lagene er lokomotivet for frivillighet og entusiasme i mange klubber. Sliter A-lagene, så sliter hele klubben. Det kan på sikt få konsekvenser også for tilbudet til barn og unge.

Håper på vinterfotball

Fotballpresidenten vil ha tett dialog med helsemyndighetene og norsk idrett om hvordan man best kan ivareta behovet for normal kontakttrening og godt smittevern også i senior breddefotball.

– Helsemyndighetene har selv fastslått at vanlig kontakttrening i fotball utgjør lite smittefare. Smittevern er viktig, men det er også viktig med god fysisk aktivitet. Inaktivitet og frafall er en stor helseutfordring, sier Svendsen.

Forbundet vil sammen med kretsene se på en lokal turneringsstruktur som gjennom vinteren kan skape motivasjon og fotballglede for senior breddefotball. Gjennomføring av dette betinger at myndighetene gir klarsignal for kontakttrening og kamper.

– Jeg forstår godt at de vil komme i gang, og det ønsker jeg også som idrettsminister. De ligger veldig langt framme i køen, og med en gang vi kommer dit at vi kan fortsette gjenåpningen av samfunnet, vil de ligge så å si lengst framme i køen, sa Abid Raja til NTB torsdag om breddeidretten.

(©NTB)