Norges Fotballforbund har ombestemt seg: Herolind Shala får spille mot RBK

Det bekrefter Vålerenga mandag kveld.

Tidligere denne mandagen ble det kjent at Norges Fotballforbund opphevde suspensjonen til Shala, som pådro seg to gule kort i oppgjøret mot Stabæk.

I etterkant av oppgjøret la hoveddommer, Rohit Saggi, seg helt flat - og innrømmet feil.

VIF bekrefter

Dermed trodde VIF-spilleren at han kunne spille mot Rosenborg på onsdag, men regelverket til NFF sier at gi og med at spilleren har fire gule kort denne sesongen, venter det suspensjon.

Nå skriver Oslo-klubben selv på Twitter at de har fått bekreftelse fra NFF om at Shala er spilleberettiget til onsdagens storoppgjør mot Rosenborg:

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med NFF mandag kveld, uten hell.

Så sent som mandag formiddag bekreftet NFF at Shala måtte sone mot Rosenborg på onsdag, tross at spilleren slapp suspensjon etter Stabæk-oppgjøret.

Det bekreftet leder for juridisk seksjon i Norges Fotballforbund, Espen Auberg, til Eurosport.

Suspensjonen kom overraskende på spilleren selv også.

– Jeg synes det er veldig rart. Det var jo feil i utgangspunktet, så det er synd. Det ødelegger for laget vårt nå, sier Shala til Eurosport.

Herolind Shala var sint etter å ha blitt utvist av Rohit Saggi søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Utvist for filming

Shala ble utvist etter å ha pådratt seg to gule kort i kampen mot Stabæk, og den siste situasjonen ble en stor «snakkis» i etterkant. Midtbanemannen gikk ned i duell med Stabæk-stopper Yaw Amankwah, og hoveddommer Rogit Saggi oppfattet at Shala forsøkte å filme seg til frispark.

I etterkant innrømmet Saggi at han trolig gjorde feil ved å gi Shala gult kort for filming.

– Man kan i ettertid si at det er nok kontakt der, så jeg kunne droppet det gule, men jeg synes fortsatt ikke det er en duell som tilsvarer direkte frispark, sa han til Eurosport.

NFFs disiplinærutvalg bestemte at Shala ikke skulle suspenderes etter situasjonen mot Stabæk, men utvalget kunne ifølge regelverket ikke overprøve det gule kortet, som ble stående. Utvalget fravek hovedregelen om at rødt kort automatisk medførte minst én kamps karantene.