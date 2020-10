Norges Fotballforbund rykket ut med ny uttalelse etter Sørloths reaksjon

Det virker å være full splid mellom landslagsledelsen og Alexander Sørloth. Sent torsdag kveld eskalerte konflikten ytterligere.

Det er full spild mellom den norske landslagsledelsen og stjernespiss Alexander Sørloth. Torsdag kom sistnevnte med en pressemelding der han slår tilbake mot landslagssjef Lars Lagerbäck og hans uttalelser som konflikten dem imellom.

Sørloth reagerte

Til NTB påpekte Sørloth at han i utgangspunktet var ferdig med saken, men at uttalelser fra NFF-leieren tidligere torsdag fikk ham til å reagere.

I pressemeldingen fra forbundet, der Lars Lagerbäck altså ga sin versjon av saken, ble det hevdet at Sørloth ikke ønsket å gi en kommentar til det som ble sendt ut.

- Jeg var egentlig ferdig med denne saken. Vi hadde «shaket hands» og sett hverandre i øynene. Og det er sånn jeg liker det. Det må være rom for kritikk og skuffelse på et lag. På samme måte som det må være rom for jubel og skryt. Vi tar ofte på oss store sko, da må vi tåle at vi av og til tråkker hverandre på tærne. Det står i pressemeldingen fra NFF at jeg ikke ønsket komme med ytterligere kommentarer.

- Det stemmer ikke. Jeg ville ta det direkte med de det gjelder. Når jeg forsto at det ville komme en pressemelding fra NFF om hva som skjedde på et internt spillermøte, uttrykte jeg et ønske om å få se den før den ble publisert. Sånn at jeg eventuelt kunne legge til noe. Den ble aldri sendt til meg, skrev Sørloth til NTB.

NFF ut med ny melding

Sent torsdag kveld så Norges Fotballforbund, ved mediesjef Svein Graff, seg nødt til å sende ut en ny uttalelse rundt denne saken. Fra NFF heter det:

- På grunn av Alexanders uttalelse og at det handler om et landslag, føler vi oss tvunget til å kommentere hva hans agent sier. Dette er ikke elitefotball for oss. Vi antar videre at det som agenten sier er Alexanders mening. I fire dager har vi gitt Alexander muligheten til å kommentere hva som skjedde og bekrefte at vi ble enige om å la saken ligge etter at han ba om unnskyldning for oppførselen.

- Hadde han gjort det, hadde vi ikke kommentert saken ytterligere. Dessverre har ikke Alexander samme mening som oss om hva som skjedde på møtet. Vi kan og vil si veldig tydelig at agentens uttalelse ikke stemmer overens med trenerteamets. Vi står fremdeles ved beskrivelsen vi ga tidligere i dag. Forøvrig vil vi ikke kommentere dette ytterligere, men vi vil håndtere dette internt. Skulle det dukke opp noe nytt, vil vi selvfølgelig informere om dette, opplyste Graff ifølge TV 2.

Dette skal være en felles uttalelse fra trenerteamet med Lars Lagerbäck, Per JOar Hansen og Frode Grodås i spissen.

Graff sier også at Sørloth ble informert om at Lagerbäcks versjon av saken ville bli publisert uten hans kommentar. Han hevder at partene har hatt dialog om saken siden søndag og at Sørloth hadde fått muligheten til å si sitt.

Lagerbäck og Sørloth endte som kjent i verbal klinsj etter at Norge tapte EM-omspillet mot Serbia nylig. Det skjedde under et evalueringsmøte som skal ha vært ganske langt, heftig og etter hvert med høy temperatur.

- Har aldri sagt det

Leipzig-spilleren kom via sin agent Morten Wivestad på banen til NTB.

– Jeg har aldri sagt at noen i trenerteamet er inkompetente. Aldri. Jeg har etter at vi spillere ble bedt om å komme med tilbakemeldinger, sagt at jeg var veldig kritisk til hvordan vi forberedte oss til kampen mot Serbia. Også de taktiske vurderingene som ble gjort underveis, sier Sørloth.

– Alt jeg sa i møtene med trenerapparatet gikk på fotballfaglige aspekter med ønske om at laget skulle være enda bedre forberedt til kamper. Og særlig denne.

Sørloth avsluttet imidlertid med at han fortsatt ønsker å gi alt for Norge.

- Når det er sagt. Det er ikke synd på meg. Jeg har verdens beste jobb. Nå legger jeg denne saken død fra min side. Jeg kommer sikkert til å bomme på åpent mål en gang til. Men jeg kan love en ting. Jeg kommer til å gi alt for Norge.

Norge spiller tre landskamper i november. De går mot Israel (h), Romania (b) og Østerrike (b). Uttaket der er ventet mandag 2. november.