Norges gruppemotstander i VM fikk blytung beskjed i forkant av mesterskapet

Mens de norske jentene har ladet opp til VM med topp fasiliteter, hadde ikke Angola råd til treningsleiren de hadde planlagt. Plan B ble også for dyr. Når laget lander i Japan er det mindre enn 24 timer til første kamp.

Som Nettavisen skrev i forkant av håndball-VM, så har det norske laget allerede vært på plass i Japan en stund. Landslaget reiste nedover i god tid før mesterskapet og har ladet opp på en såkalt «precamp» i kystbyen Fukuoka.

Der er det meste lagt til rette for at det skal bli norsk VM-suksess. Alt fra egne kokker, innkvartering på et 4,5-stjernes spahotell og utmerkede treningsfasiliteter. Oppholdet før VM koster Norges Håndballforbund rundt 450.000 kroner, fikk Nettavisen opplyst.

Med tre VM-gull, fire VM-sølv og tre VM-bronse siden 1986 er det selvsagt masse ressurser og økonomiske muskler rundt det norske kvinnelandslaget i håndball.

- Ikke optimalt



Men mens Stine Bredal Oftedal, Emilie Hegh Arntzen, Heidi Løke og de andre norske jentene kan lade opp til VM på optimalt vis, er ikke en slik oppkjøring alle forunt.

I Norges gruppe finner vi for eksempel Angola, ledet av den danske treneren Morten Soubak og for hans lag er situasjonen er ganske håpløs i opptakten til VM.

På grunn av økonomiske utfordringer, kommer ikke Angolas lag til å være på plass i VM-byen Kumamoto før noen få timer før de skal ut i første gruppekamp.

- Det er ikke en optimal situasjon, den vi står i nå, men slik har det altså blitt. Så nå prøver vi å forberede oss ut ifra de forutsetningene vi har. Vi er godt klar over at det er en lang reise og at det er åtte timers tidsforskjell, sier Soubak til dansk TV 2.

TRENERPROFIL: Morten Soubak skal lede Angola i VM. Her fra tiden som trener for Brasil. Foto: Roberto Schmidt (AFP / NTB scanpix)

- Vi hadde i utgangspunktet ordnet oss i en by i nærheten av VM-byen. Der skulle vi forberede oss. Men vi hadde rett og slett ikke råd til hele det opplegget.

Angola fikk tilbud om et alternativt opplegg, men også det ble for dyrt.

- Plan B var en mulighet til å være med det tyske landslaget. Vi kunne hatt et opplegg med dem og fått en treningskamp. Men det betød at vi måtte endre på flybillettene, som allerede var bestilt. Det ville koste rundt 2000 dollar ekstra per billett for å booke om, og det ble også i overkant mye for oss, sier dansken.

Angola reiser mot Japan sent på kvelden 27. november. Reisen kommer til å ta rundt 40 timer, der det blant annet er en elleve timers stopp i tyske Frankfurt.

- Rett og slett blytungt



Når Norges motstander endelig lander i det østlige Asia, har det rukket å bli 29. november og flyet lander rundt 18.00 lokal tid. Det er med andre ord under 24 timer før Angola skal VM-åpne i Norges gruppe, mot Serbia 30. november.

- Det er en tøff tur. I tillegg skal vi hente bagasjen, ut i en buss og sjekke inn på hotellet. Deretter må vi få i oss noe mat og forsøke å få litt søvn. Etter det går det ikke mange timer før klokken bli 15 japansk tid og vi innleder VM, sier Soubak.

Det er den økonomiske situasjonen i Angola som skaper trøbbel. Den afrikanske nasjonen har opplevd såkalt hyperinflasjon de siste årene.

- Det er noen økonomiske utfordringer for alle nå, på grunn av inflasjonen som er i Angola for tiden. Det påvirker en rekke andre sektorer, og vi er én av dem. Det er det vi kjemper med, sier den danske Angola-treneren.

Situasjonen som det angolske laget har havnet i, ble også et tema i podcasten «Håndballkollektivet» med Viasport-duoen Daniel Høglund og Peder Seierstad.

- Det er rett og slett en blytung oppladning for Angola. De kommer til å kjenne den reisen der et godt stykke ut i mesterskapet, sier Høglund.

Han skal kommentere Norges kamper for Viasport under mesterskapet, mens podcastmakker Seierstad skal kommentere kampene i gruppe B.

Vrien motstander



Når det gjelder Angola er ikke laget fra Afrika regnet som en favoritt til å gå videre fra Norges gruppe A. De øvrige lagene er Serbia, Nederland, Cuba og Slovenia.

Danske Soubak er likevel en ringrev innen trenerfaget og ledet Brasil til et smått sensasjonelt VM-gull i 2014. Han har også bred erfaring som klubbtrener.

Angola er også ansett som et lag som kan skape problemer for motstanderne på grunn av sin litt uortodokse spillestil og er et type lag mange av de andre nasjonene ikke er vant med å møte i det daglige.

Under OL i Rio i 2016 imponerte de angolske håndballjentene og slo blant annet sølvvinneren fra OL i London i 2012, Montenegro, i det mesterskapet.

I OL-kvartfinalen ble det et knepent 31-27-tap for Russland for Angola. Russerne gikk til slutt hen å slo ut Norge i semifinalen, før de sikret gullet i finalen mot Frankrike.