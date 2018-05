Norges håp om VM-kvartfinale forsvant med tapet for Danmark

Norge kom til ishockey-VM med håp om kvartfinalespill. Etter 0-3-tapet for Danmark fredag må Petter Thoresens menn i stedet kjempe om å overleve blant de beste.

Norge har nå tapt tre kamper på rad med sammenlagt 0-15. Ni perioder på rad uten scoring er stygge tall.

– Det er ikke bra. Vi visste at Danmark var et bra lag, og vi spilte ikke opp mot vårt beste. Vi må se på video og finne ut hva vi kan gjøre bedre. Vi må få til powerplayet og boxplayet vårt bedre, for det har ikke vært godt nok, sa lagkaptein Jonas Holøs til NTB.

Nå går Norge inn den avsluttende fasen av VM hvor man bør ta poeng mot USA og slå Sør-Korea i den siste kampen tirsdag for å unngå nedrykk. Poeng mot et amerikansk lag med mange NHL-profiler er nok for mye å håpe på, mens det sørkoreanske OL-laget med en del canadiske navn i oppstillingen bør være en mer overkommelig motstander.

– Det ligger an til at kampen mot Sør-Korea blir en slags nedrykksfinale. Vi må nullstille og score noen mål, sa Holøs.

Nordmennene gikk tøft ut, og danskene virket litt slappe fra start. De ble i hvert fall tvunget tilbake i egen sone.

Utvisninger avgjorde

Kampen jevnet seg ut utover i 1. periode. Danskene har vist et solid overtallsspill med en uttelling på nærmere 30 prosent, og med under ett minutt igjen av åpningsperioden fikk Nicklas Jensen god tid til å sikte fra god posisjon med en nordmann i utvisningsboksen.

– Vi pådro oss litt for mange utvisninger, og Danmark var effektive i power play, sa Holøs.

Det norske overtallsspillet var dessverre ikke av samme merke. Danskene og Jensen økte til 2-0 i midtperioden, nok en gang i overtall.

Det skulle komme mer, for også 3-0 ved Frederik Storm kom i et dansk power play.

– Vi var horrible i undertall i dag, sa Mathis Olimb til Viasat og fulgte opp med følgende oppsiktsvekkende uttalelse:

– Power play har vi ikke trent på. Vi må begynne å trene på ting.

– Det er jeg ikke enig i. Vi har jo trent. Vi har spilt åtte treningskamper, og det er de samme spillerne som har vært involvert. De må ta litt ansvar selv også. Treneren tar ut et lag og setter opp et powerplay, så jeg tror ikke at det er der skoen trykker. Det vår kvalitet og avslutningsevner som svikter litt, forsvarte Petter Thoresen seg med.

Klasseforskjell

Denne gangen var det virkelig klasseforskjell på Norge og Danmark i VM-sammenheng. Danskene har fem spillere fra NHL, fem fra KHL, mens Norge har ingen. Danskene har en av NHLs beste målvakter i Toronto Maple Leafs Fredrik Andersen. Henrik Haukeland var ikke dårlig, for han stoppet 22 av 25 skudd.

Norge scoret sju mål på de to første kampene i VM, men har gått målløs av isen mot Finland (0-7), Canada (0-5) og nå Danmark.

Nå kan det gå mot danskenes tredje VM-kvartfinale. De har den saken i egne hender ettersom de har igjen Sør-Korea og Latvia.

Norge har møtt Danmark sju ganger i moderne tid (siden Norge rykket opp til eliten i 2005) og vunnet fem ganger. Danskene har derimot vunnet de tre siste VM-møtene.

Slik har det gått de siste VM-møtene:

2006: 6-3

2009: 5-3 (OL-kval.) og 5-4

2012: 6-2

2013: 3-2

2014: 4-3

2015: 1-4

2016: 0-3

2018: 0-3.

(©NTB)

