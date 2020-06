Norges høydealternativ uaktuelt for Johaug

Therese Johaug lengter etter å komme seg til høyden, men i Norge har hun ikke funnet noen gode alternativer.

BOGSTAD (Nettavisen): Høydetrening har vært en del av suksessoppskriften til Johaug, men virusutbruddet gjør at den norske langrennsprofilen foreløpig ikke kan reise på høydeopphold i utlandet som hun pleier.

Norges friidrettsforbund har sett på Juvasshytta som et mulig alternativ for deres utøvere og langrennsmiljøet skal ha diskutert det samme.

Men Johaug ser ikke Juvasshytta som ligger på 1841 meter som et verdig alternativ.

På spørsmål fra Nettavisen om Juvass kan være aktuelt, så kommer 31-åringen med et kontant «nei».

- Det er uaktuelt for meg, sier Johaug.

VENTER PÅ ANDRE ALTERNATIVER: Therese Johaug har ikke tenkt seg til Juvass. Foto: (NTB Scanpix)

Trøbbel for Johaugs gulloppskrift



Trener Pål Gunnar Mikkelsplass legger ikke skjul på at koronasituasjonen ødelegger for Johaugs vante gulloppskrift.

- Hun ønsker å være i høyden. Så hun mister en del av det hun har veldig tro på og god erfaring med, sier Mikkelsplass til Nettavisen.

DISKUTERER NY PLAN: Trener Pål Gunnar Mikkelsplass med elev Therese Johaug. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Samtidig påpeker han at mange av konkurrentene er i samme situasjon og at de ikke ønsker å lage en for stor sak ut av problematikken.

- Nå er situasjonen slik, så får man gjøre det mest rette ut ifra situasjonen som er, forteller Mikkelsplass.

Han forklarer at de som alternativ har diskutert å gjennomføre litt av den samme type trening i Norge som Johaug har til vane å gjennomføre i høyden i Mellom-Europa.

Johaug klar til å reise

Johaug håper imidlertid at det snart skal være mulig å reise nedover i Europa igjen.

For som hun også påpekte overfor TV 2 tidligere denne uken, så reiser hun så fort norske myndigheter gir grønt lys.

- Når myndighetene sier «go» så reiser jeg rett og slett, sier Johaug.

Hun er riktignok innstilt på at det ikke blir mulig før tidligst til høsten.

Johaug bedyrer likevel at hun tar det hele med knusende ro til tross for at de vante planene foreløpig har gått i vasken.

- Jeg er trygg på at det skal gå fint uten høydetrening. Jeg har innstilt meg på det. Jeg kan velge å gå rundt og være irritert og frustrert over at jeg ikke får gjort det jeg skal, men det gjør ikke meg til en bedre skiløper. Jeg må bare gjøre det beste ut av de mulighetene jeg har. Det er å trene godt og prøve å holde trykket oppe på trening og forbedre det jeg har lyst til å forbedre. Høydetreningen får komme når det kommer, forklarer Johaug.

PÅ SAMLING: Therese Johaug var denne uken på trening med flere av landslagskollegene ved Bogstad i Oslo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Usikker sesong i vente

For langrennsløperne er det ikke bare muligheten for høydetrening det knyttes usikkerhet til.

Sesongen generelt er et stort spørsmålstegn for mange.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) planlegger for en forholdsvis normal sesong, men om det blir det kan hverken de eller noen andre vite. Alt kommer an på virussituasjonen fremover og til vinteren.

Johaug forteller at hun er godt rustet til å takke en slik usikkerhet og viser til dopingsaken sin der hun i en lang tid måtte vente på en endelig dom.

- Jeg er så godt trent. Det der går så fint. Jeg har levd i usikkerhet i to år før og det gikk bra det og. Det her tar jeg med knusende ro. Blir det skirenn, så blir det skirenn. Blir det ikke skirenn, så går det bra det også, har jeg funnet ut, sier Johaug.