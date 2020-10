Norges Idrettsforbund etter et «usedvanlig positivt» møte med politiet: - Tror vi er ganske nær å få til en endring

NIF har lenge kjempet for å endre politiattestordningen. Nå er idretten langt mer optimistiske enn de tidligere har vært.

- Det møtet vi hadde i dag var usedvanlig positivt.

Det sier Per Tøien, idrettspolitisk talsperson i Norges Idrettsforbund, til Nettavisen.

Han var en av fem representanter fra idretten som onsdag møtte politiet for å diskutere mulige endringer i dagens politiattestordning.

- En sterk velvilje hos politiet

Onsdagens møte fant sted i Politidirektoratet i Oslo, og begge parter stilte bredt med flere personer til stede.

Tøien er svært fornøyd med det som kom frem.

- Det var konstruktivt, og jeg opplevde en sterk velvilje hos politiet til å skape en bedre ordning. Jeg oppfattet at begge parter er interessert i å lage en ordning som både vil skape tillit i idretten og som politiet er i stand til å håndtere, sier han til Nettavisen.

Stridens kjerne har lenge vært følgende:

Idretten ønsker fornyelse av politiattester minimum hvert tredje år, slik det var før, men politiet har sluttet å fornye politiattester dersom personen som fikk attesten fortsatt er i samme klubb eller idrettslag.

Nå ser Tøien lyst på mulighetene for at politiattestordningen snart endres til det bedre.

- Problemstillingene vi løftet opp ble tatt på alvor, ikke feid bort eller bortforklart. Vi har nå avtalt et videre arbeid der vi sammen skal se på hvordan dagens ordning kan bli så god som mulig, men også hvordan en ideell ordning ville vært. Men det er i et lengre perspektiv, forteller han.

- Skjer det en endring umiddelbart, eller vil det fortsatt være slik at politiet ikke fornyer attester til personer i idretten som allerede har fått det og er i samme idrettslag?

- Hva som er umiddelbart er litt vrient å si. Jeg opplevde at politiet har et ønske om å skape en annerledes rutine, men det vi er enige om nå, er at vi i nær fremtid skal ha et nytt møte for å se på hvordan dagens ordning kan bli bedre.

Norges Idrettsforbund har i lang tid jobbet for å endring i politiets praksis.

- Ganske nær endring

Nå er Tøien langt mer optimistisk enn han har vært tidligere.

- Jeg tror vi er ganske nær å få til en endring, men hvor raskt, det er vanskelig å si. Det handler om hva som er mulig å få til med dagens ordlyd i lov og forskrift, og eventuelt hva som må få en ny ordlyd. Men dette møtet var et utrolig viktig og bra steg i riktig retning. Jeg har større grunn til å være positiv i dag enn i går. Vi ønsker fortsatt en digital ordning som gjør arbeidet med politiattester lettere og mer effektivt, både i idretten og i politiet. Vi tok opp dette i møtet og etterlyste bedre digital samhandling med politiet, forteller han.

Tøien mener i første omgang det kan være aktuelt å beholde dagens rammer og lovverk, men at politiet og idretten sammen blir enige om hva det innebærer.

- Jeg har tro på at vi kan skape en felles forståelse av hva som er et nytt verv eller en ny oppgave. Da kan Politidirektoratet gjøre de endringene ganske raskt. Man kan snakke om hvordan ting ville vært i en ideell verden, men vi er mest opptatt av å få en ordning som bygger tillit til politiattest-regimet i vår egen idrettsorganisasjon.

- Hva blir neste steg nå?

- Vi har nå fått mulighet til å kunne spille inn til Politidirektoratet hvilke ting vi ønsker en løsning på. Det skal vi sende inn denne uka. Så håper begge parter å få til et nytt møte i løpet av en måneds tid, sier han.

Nettavisen har kontaktet Politidirektoratet for å få en kommentar om onsdagens møte. De har i skrivende stund ikke besvart våre henvendelser.

MØTTE POLITIET: Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i Norges Idrettsforbund. Foto: Geir Owe Fredheim / NIF

Det har i lang tid vært heftig debatt når det gjelder dagens politiattestordning.

Satt på spissen vil dagens ordning si at dersom en barnetrener får utstedt politiattest i 2019, og blir dømt for seksuelle overgrep i 2020, er det ingen måte idretten får beskjed eller kan fange opp dette selv gjennom politiattestordningen.

- Kunne holdt på selv om jeg var overgriper

Nettavisen skrev nylig om Bjørn Lindgård i Stord IL, som selv fikk oppleve avslaget som skaper frustrasjon i Idretts-Norge.

Han ville fornye sin egen politiattest fra 2014, men fikk avslag.

- Her kan jeg jo i teorien bare fortsatt holde på selv om jeg hadde vært en overgriper, sa Lindgård til Nettavisen.

Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, viste før onsdagens møte til at regelverket faktisk gjør det mulig å fornye en allerede utstedt attest dersom visse elementer inntreffer.

Som for eksempel at et idrettslag eller arbeidsgiver har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten.

Norges Idrettsforbund har imidlertid fått bred støtte for sin forespørsel om å endre ordningen.

- Bør være mulig

Redd Barna, Røde Kors, Barneombudet, Stine Sofie-stiftelsen, speiderne og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har sammen med NIF anmodet om at noe må skje.

Nå er idretten mer optimistiske enn de har vært på lenge.

