Norges innledet ishockey-VM med overtidstap

Norge fikk en tung start på ishockey-VM med 2-3-tap over Latvia lørdag. Kampen ble avgjort etter forlengning.

Rudolfs Balchers ble matchvinner for Latvia 24 sekunder ut i forlengningen. Dermed fikk Norge med seg ett poeng, mens Latvia fikk to.

– Dette var bittert. Vi ble for passive i tredje periode, men samtidig var vi nære (å ta seieren). Marginene var ikke på vår side, sa landslagssjef Petter Thoresen til Viasat 4 etter kampen.

Norge har seks VM-debutanter i laget, men det var ikke så mye man så til åpningsnerver på Petter Thoresens mannskap.

Nordmennene åpnet bra, men Latvia satte etter hvert et kraftig trykk inne i norsk sone. Offensiven straffet seg derimot da veteranen Anders Bastiansen (36) fikk gjøre 1-0 på en effektiv norsk kontring.

Susende skudd

Alexander Bonsaksen var norsk toppscorer i OL-turneringen. Han har slitt med skader i VM-oppkjøringen, men backen slo til med å sende Norge opp i 2-0 på et susende skudd fra blålinjen.

I annen periode reduserte latvierne på en lignende kontring Bastiansen scoret på. Rudolfs Balchers, med fortid i både Lørenskog og Stavanger Oilers, satte pucken over skulderen på Lars Haugen.

Latvia styrte det meste av tredje periode, men det norske laget syntes likevel å ha god kontroll på sitt defensive spill. Med litt under ni minutter igjen av kampen dukket Rodrigo Abols opp og satte inn utligningen til 2-2.

Video

Mathis Olimb trodde han hadde gjort 3-2, men pucken ble aldri dømt inne etter at dommerne hadde studert situasjonen på video.

– Jeg var sikker på den var inne. Jeg hørte ikke noe smell fra stanga, sa Olimb til Viasat 4.

Kampen ebbet ut til avgjørelse i sudden death. Der fant Latvia veien til mål på under et halvt minutt.

– Vi mistet pucken i egen sone og slapp inn et mål som for meg ser litt enkelt ut, sa landslagssjef Thoresen. Han var skuffet over at Norge ikke skjøt mer.

– Vi gjør det litt vanskelig, mente han.

Ett poeng bedre enn ingen

Olimb sier til Viasat at det kjentes sånn passe ut etter kampen.

– Tredje periode er ikke dårlig, men de er kanskje litt hvassere enn oss. Så får de den andre der, som er helt håpløst. Vi mister litt energi når vi ikke setter sjansene i power play, sa Olimb som ikke var helt fornøyd med ett poeng i åpningskampen.

– Ett poeng er bedre enn ingen poeng, men jeg skulle ønske vi hadde tre.

Norge har møtt Latvia i VM-sammenheng ni ganger. Det er blitt tre seire og seks tap. Norge hadde derimot vunnet de to siste møtene. Det skjedde i 2012 og 2016.

Allerede søndag venter en ny kamp for de norske ishockeygutta. Da er Tyskland motstander.

(©NTB)

