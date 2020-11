Norges ishockeypresident vil flytte VM-kamper ut av Hviterussland

Hviterussland skal være medarrangør av elite-VM i ishockey i mai neste år. Det bør de ikke få være, mener Norges ishockeypresident Tage Pettersen.

Han sier til VG at både koronapandemien og sikkerhetssituasjonen gjør Hviterussland til en lite egnet vertsland. Samtidig er ikke en norsk boikott aktuelt per i dag.

– Vi er ikke der foreløpig, vi vil heller bidra til at delen av mesterskapet i Hviterussland skal flyttes. Vi ønsker at VM skal gjennomføres, så sant covid-situasjonen tillater det, sier Pettersen og legger til:

– Vi har tatt flere initiativ overfor det internasjonale samfunnet, sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner, hvor vi har vært tydelige på at vi ønsker at IIHF (Det internasjonale ishockeyforbundet) skal planlegge et mesterskap utenfor Minsk

Latvia er den andre delarrangøren av neste års hockey-VM. Der skal kampene spilles i Riga.

Hviterusslands autoritære president Aleksandr Lukasjenko har hele tiden tonet ned koronaviruset og hvor farlig det er. Tidlig i pandemien uttalte han at viruset kunne nedkjempes med blant annet å spille ishockey, drikke vodka og gå i badstue.

Det har i tillegg vært mye uro i landet de siste månedene. Opposisjonen har anklaget Lukasjenko for å ha rigget valget i august.

