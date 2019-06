Norges kampobservatører om VM-kvartfinalen: – Dette blir jevnt!

England er nummer tre på FIFA-rankingen, Norge nummer tolv, men Norges kampobservatører tror på en jevn, spennende og åpen kvartfinale i fotball-VM.

Even Pellerud og Alexander Straus har reist Frankrike rundt for å kartlegge Norges mulige motstandere, og de har levert fyldig rapport om England. Tirsdag var de til stede under den norske treningen i Deauville.

– England er et lag med en gjennomført spillestruktur der spillerne har helt klare oppgaver og vet hva de skal gjøre. Det flyter godt med god dynamikk i laget, og spillernes snittnivå er høyt. De ligner på Australia, men er et bedre fotballag, sier Pellerud til NTB.

– Men det er ikke et lag som er overlegent Norge.

– Det blir jevnt. Som Even sier er det soliditet i det engelske laget, og de har gode enkeltspillere i noen posisjoner, men ikke i alle. Det er absolutt muligheter for å såre dem, sier Straus.

Martin Sjögren har allerede delt informasjon om England med spillerne. Først har hans assistent Anders Jacobson jobbet med å sile informasjonen.

Klart og tydelig

– Jeg synes vi har et godt bilde av England, takket være de to herrene på tribunen. Samtidig er Anders ekstremt flink til å koke alt sammen ned så det blir et tydelig og enkelt bilde. Det gjelder ikke å gi for mye informasjon. Vi har jo tusentalls timer med film, men vi må smalne det veldig før vi gir det videre til spillerne, sier landslagssjefen til NTB.

– I spillermøtet tar vi Englands spill og legger vårt eget spill oppå. Det spillerne skal ha med seg fra møtet er et klart bilde av hva vi skal gjøre. «Vi tror England gjør slik, og da gjør vi dette». Det handler både om angrep og forsvar, og alt oversettes til vårt eget spill.

Sjögren har sin metode for å forsikre seg om at informasjonen når fram.

– Vi pleier å sjekke ikke bare med spillerne, men med folk i støtteapparatet. Har de forstått? Når svaret er at de vet nøyaktig hvordan vi skal spille, så regner vi med at budskapet er mottatt.

Små justeringer

England har byttet mye på laget, men framstår ganske likt uansett hvem som spiller.

– Ja, det vil jeg si. De kan være små justeringer avhengig av valg av spillertype. For eksempel har de byttet en del på venstreback, og noen er mer offensiv enn andre. Så er det om de bruker Fran Kirby som indreløper eller tier eller ikke i det hele tatt. England ser like ut, men kan skifte litt karakter avhengig av hvem de bruker, sier Sjögren.

England har en hviledag mindre enn Norge, men har mindre kampbelastning på hver spiller. Observatørene er litt usikre på om de også sparte litt krefter mot Kamerun da kampen var avgjort.

– Det var en rar, oppstykket kamp der det emosjonelle spilte inn for begge lag, men kanskje ble vi derfor litt lurt i vår oppfatning av at England ikke så bra ut, sier Pellerud.

– Når det gjelder å rullere, tror jeg man både får og mister noe. Norge, som har rullert lite, får kanskje en sterkere relasjon mellom spillerne enn lag som bytter mye. Det er litt give and take, sier Straus.

Observatørene har observert at det norske støtteapparatet er flinke til å styre belastning mellom kampene.

– De er veldig dyktige til det, og det kan bli helt avgjørende, sier Pellerud.

