Norges menn til EM-semifinale i sandhåndball, kvinnene detronisert

Norge er klar for EM-semifinale i sandhåndball for menn etter 2-0-seier over Kroatia i kvartfinalen, men kvinnene klarte ikke å forsvare sin EM-tittel.

Danmark vant 2-1 i fredagens kvartfinale for kvinner. Nå handler det om å sikre VM-plass for de norske. I klassen for menn handler det om medaljekamp etter bragdseieren i kvartfinalen. Kroatia vant alle sine kamper både i gruppespillet og hovedrunden, mens Norge snek seg videre til cupspillet med 4.-plass i sin hovedrundegruppe. Det spilte liten rolle da Norge vant begge omganger i kvartfinalen, 26-22 i den første og 22-18 i den andre. Beste poengplukker var Kristoffer Henriksen med 18, mens Fredrik Svendsen sto for 12. Norge møter Russland i semifinalen lørdag, mens Danmark møter Ungarn i den andre. I kvinneklassen er det første gang siden 2008 at Norge ikke har tatt seg til semifinale i et mesterskap. – Dette må vi tåle en gang imellom. Når vi ser det litt i perspektiv har vi hatt en fin rekke. Nå må vi sørge for en så god plassering som mulig. De fem beste går til VM, og vi må ha fokus på det, sa trener Eskil Andreassen til handball.no. Danmark vant første omgang 11-9, Norge den andre 19-16. I «shootout» ble det dansk seier med 7-6. Marielle Martinsen var beste norske poengplukker med 15. Plasseringsspillet starter lørdag, og Norge må vinne to kamper for å ta 5.-plassen. Ukraina er første motstander. Mesterskapet avvikles i Stare Jablonki i Polen. (©NTB)