Norges landslagskaptein vraket fra Premier League-troppen

Stefan Johansen er utelatt fra Fulham sin Premier League-tropp.

Saken oppdateres

Det kommer frem tirsdag etter at Fulham offentliggjorde sin 25-mannstropp til den inneværende Premier League-sesongen.

Johansen får dermed ikke spilt klubbfotball før tidligst i januar, når overgangsvidnuet åpner. Han har kontrakt med Fulham frem til sommeren 2022.

Denne sesongen har han spilt to kamper i Ligacupen. Forrige sesong spilte Johansen totalt 36 kamper i opprykksesongen, men han var ikke involvert i playoff-kampene som endte med opprykk til Premier League.

Forrige gang Fulham var i Premier League ble Johansen lånt ut til WBA som den gang spilte i Championship.

Stefan Johansen er utelatt fra Fulham sin Premier League-tropp. Foto: Ian Walton (Pa Photos)

Også Josh Omomah, Kevin McDonald og Jean Michael Seri er utelatt fra Fulham-troppen.

Laget ligger sist i Premier League med ett poeng etter fem kamper så langt denne sesongen.

I Norges EM-playoff mot Serbia tidligere i oktober spilte Johansen fra start med kapteinsbindet på armen. Det endte som kjent med et skuffende 1-2-tap for Norge, i de to neste landskampene mot henholdsvis Romania og Nord-Irland var ikke Johansen involvert.