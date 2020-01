Norges landslagssjef måtte beklage til FIS-direktøren etter Østberg-dytt

Espen Bjervig la seg flat da FIS-direktøren ringte.

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Pierre Mignerey, direktør i Det internasjonale skiforbundet (FIS) måtte ha en alvorsprat med den norske langrennssjefen etter at Bjervig ga Ingvild Flugstad Østberg ulovlig hjelp på fredagens fellesstart i Tour de Ski.

Bjervig forteller til Nettavisen dagen etter hendelsen at han ble overrasket da Mignerey ringte.

- Han sa at jeg hadde blitt observert mens jeg dyttet Ingvild oppover. Jeg tenkte på om jeg hadde gjort det. Han sendte meg et bilde av at jeg holder på skulderen til Ingvild. Da måtte jeg bare beklage det, sier Bjervig til Nettavisen.

- Det skal ikke skje, men det er ikke så lett når det koker oppe i skallen, forteller den norske langrennssjefen.

Les også: Norske løpere bekymret for løypa på siste etappe

DYTT: Espen Bjervig gir Ingvild Flugstad Østberg en hjelpende hånd under fredagens 10 kilometer. Foto: Skjermdump (NRK)

Han smiler av hendelsen situasjonen nå, men priser seg samtidig lykkelig for at det ikke fikk noen større konsekvenser enn en advarsel.

- Det er klart at vi skal ta det på alvor. Vi har regler. Vi kan le av det nå, men jeg tror ikke vi hadde ledd hvis hun hadde blitt disket av det. Vi overlever at jeg blir stengt ut, men hvis hun hadde blitt disket så hadde det vært krise, sier Bjervig.

Les også: FIS liker ikke bildene av Østberg

Østberg spøkte med Bjervig



Ingvild Flugstad Østberg ler bare av hele situasjonen.

- Akkurat det med den dytten ... Det er kanskje ikke riktig å le, men man må le litt også. Han fikk vel en advarsel. Det hadde selvfølgelig vært kjedelig hvis det hadde gått utover meg med tidsstraff og sånne ting, men som jeg sa i går, hvis jeg hadde fått tidsstraff, så måtte jeg bare ha fått det. Jeg merket i hvert fall ingenting, forteller Østberg til Nettavisen.

Hun forteller at hun spøkte med Bjervig om hendelsen før lørdagens sprint.

- Vi var litt paffe begge to. Han husket ikke at han hadde dyttet meg og jeg husket ikke at jeg hadde fått et dytt. Jeg ga ham et dytt opp trappen i dag tidlig med noen drikkdunker og spurte om han trengte noe hjelp, humrer Østberg.

Les også: Klæbo hadde bekmørkt syn på Tour de Ski. Så hadde han en prat med faren

I GODT HUMØR: Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

4. plass i sammendraget før siste etappe

Lørdag ble Østberg nummer 12 på sprinten i Val di Fiemme og ligger nå på 4. plass i sammendraget i Tour de Ski.

Søndag avsluttes touren med fellesstart opp den beryktede monsterbakken Alpe Cermis.

Østberg ligger for øyeblikket 23 sekunder bak Tour de Ski-leder Therese Johaug og bare 9 sekunder bak russiske Natalja Neprjajeva.

Likevel er den norske løperen pessimist før søndagens avgjørende etappe.

- Jeg er ikke god nok i den siste bakken til å kjempe om pallen. Det er jeg ikke. Men det er en bedre plassering jeg kjemper om enn jeg hadde trodd da jeg kom ned hit. Jeg er veldig godt fornøyd med det uansett, sier Østberg.

Les også: Totalt uenig med Johaug

Østberg har riktignok vist at hun takler bakken bra tidligere og det er på ingen måte utenkelig at hun blir en av dem som kjemper om pallen søndag.

Therese Johaug er imidlertid den store favoritten til å vinne hele touren.

Startskuddet for den siste etappen av vinterens Tour de Ski går klokken 13:15.